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Анализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке

11:31 13.05.2020
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Сдать анализ на коронавирус может любой человек по своему желанию, клиника «Санитас» предлагает эту услугу. В Искитиме и Академгородке. На 13 мая сдали анализ: 3715 человек, из них отрицательных 3227, ожидают результат 484, на подтверждение 2, положительных 2.

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Анализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Гость, 17 апреля 2020 14:49
Ну, местные бузотёры, поедете сдавать тест? Вы ж тут так * рвали:Где тесты???!!! Так вот они! Вперёд!
Аноним, 17 апреля 2020 15:18
Если ты оплатишь - пойдем сдавать.
Или ОМС похерят, как похерили всю медицину оптимизаторы и реформаторы, защитником которых ты тут выступаешь?
Где деньги, Зин?!
Вместо современного рентгена и другой аппаратуры - того же тестера коронавирусов - красят губки инфекционному отделению на деньги нацпроекта "Медицина".
Почему?
Потому что рентгенаппарат не распилишь, на него можно только закупочную цену поднять в 3 раза, как это было с томографами. А вот на российской стройке - только ленивый не сможет своровать.
Аноним, 17 апреля 2020 16:49
По ОМС сдают по показаниям, а не по желанию.
Показания определяют врачи.

А если вам просто хочется, то пожалуйста: сдавайте за свои денежки (не такие уж и большие скажем честно)
Аноним, 21 апреля 2020 12:06
А с каких... Сдавать за свои денежки? Люди обращаются к врачам с всеми симптомами, тм обязаны делать тесты бесплатно! А им почему то отказывают! Это как? Об этом многие пишут, та же первая Бердская зараженная на сайте ВК пишет, что с ней лежит женщина в палате, который тест сделали только после третьего обращения и сразу уперли в инфекцию, а двух обращений, видимо, мало было.
Аноним, 08 мая 2020 08:59
Ну, предъяви врачу своё недомогание и получишь желаемое. А вообще, если свербит, то можно и раскошелиться.
Аноним, 21 апреля 2020 20:22
Да по ОМС в тестах отказывают. Даже при симптомах.
Аноним, 24 апреля 2020 14:26
Объясняю для тупых! Анализ совершенно бесполезная вещь. Почему? Да всё очень просто, ну сделали вы анализ, он оказался отрицательным, И!!!Заходите в магазин и благополучно подцепляете Covid-19. Или может вы собираетесь через день выпуливать по 1200 рублей ???
Одним словом это нецелесообразно
аноним, 12 мая 2020 10:23
А если положительным?
Аноним, 28 апреля 2020 11:40
Курьер напишите лучше про тесты на антитела к ковид
Аноним, 28 апреля 2020 12:01
Их нет в коммерческом доступе, да и толку от них никакого.
За 4 месяца уже больше 40 штаммов covid. Ну есть у вас антитела к какому то конкретному - заразитесь завтра другим - чем вам поможет.
Да еще и есть подозрения что антитела сохраняются лишь пару месяцев, так что иммунитета может и не быть вовсе в итоге
Аноним, 08 мая 2020 13:51
А где бесплатно можно сделать? Вот сейчас САНИТАС обогодится на несчастье других! Почему не бесплатно? Пусть бы им потом государство за каждый анализ и заплатило! У людей скоро хлеб не на что покупать будет...

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