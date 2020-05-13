Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 11 по 20 мая

17-18 мая: подходящий период для высаживания рассады овощных культур, тыквы и цветов. Можно также сажать бахчевые.

Если придерживаться рекомендаций астрологов, то урожайность некоторых плодов будет заметно выше

Подходящие дни для посадочных работ в саду и огороде в период с 11 по 20 мая 2020 года

11-12 мая: время для прополки, окучивания картофеля, полива. Можно также вносить различные удобрения растениям.

13-14 мая: в этот день нужно продолжать ухаживать за растениями, удобрять их, совершать прикорневой полив, культивировать почву.



15-16 мая: день хорош для пересаживания цветов и наведения порядка на клумбах. Можно в этот период пикировать растения, сажать рассаду, некоторые луковичные и бобовые культуры.17-18 мая: подходящий период для высаживания рассады овощных культур, тыквы и цветов. Можно также сажать бахчевые. В саду некоторым деревьям, возможно, придется поставить опоры.

19 мая: в этот день разрешается заниматься теми же действиями, что и накануне. Кроме этого, в саду необходимо провести работу с вредителями и болезнями.

20 мая: день склоняет к ремонту рабочего инструмента. Если он в порядке, то можно заняться посадкой картофеля и мелких корнеплодов.

Источник: rsute.ru