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Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 11 по 20 мая

15:59 13.05.2020 Фото: pxhere.com
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17-18 мая: подходящий период для высаживания рассады овощных культур, тыквы и цветов. Можно также сажать бахчевые.

Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 11 по 20 мая
Если придерживаться рекомендаций астрологов, то урожайность некоторых плодов будет заметно выше

Подходящие дни для посадочных работ в саду и огороде в период с 11 по 20 мая 2020 года

11-12 мая: время для прополки, окучивания картофеля, полива. Можно также вносить различные удобрения растениям.
13-14 мая: в этот день нужно продолжать ухаживать за растениями, удобрять их, совершать прикорневой полив, культивировать почву.

15-16 мая: день хорош для пересаживания цветов и наведения порядка на клумбах. Можно в этот период пикировать растения, сажать рассаду, некоторые луковичные и бобовые культуры.
17-18 мая: подходящий период для высаживания рассады овощных культур, тыквы и цветов. Можно также сажать бахчевые. В саду некоторым деревьям, возможно, придется поставить опоры.

19 мая: в этот день разрешается заниматься теми же действиями, что и накануне. Кроме этого, в саду необходимо провести работу с вредителями и болезнями.
20 мая: день склоняет к ремонту рабочего инструмента. Если он в порядке, то можно заняться посадкой картофеля и мелких корнеплодов.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Что будете высаживать на этой неделе?

Аноним, 11 мая 2020 14:05
НВР:
Огурцы
Аноним, 11 мая 2020 21:50
НВР:
Томаты перец, огурцы, баклажаны
лариса, 12 мая 2020 05:44
Эта неделя будет холодной для рассады в открытом грунте. Температура будет опускаться до 3° ночью. В воскресенье начнёт теплеть. В воскресенье и буду всё сажать.
Аноним, 13 мая 2020 16:45
У вас видимо свой гидрометеоцентр?))) На улице жара 30 и падать не собирается. Не вводите людей в заблуждение. Погода сдвиналась на три недели.
Аноним, 12 мая 2020 05:48
НВР:
На этой неделе в Подмосковье холодно. К тому же убывающая луна. В вс 17 мая можно сажать. Я буду сажать помидоры, огурцы, саженцы слив, груш, яблонь.
Аноним, 12 мая 2020 11:09
НВР:
Перец сладкий и горький
Аноним, 12 мая 2020 13:12
НВР:
Я,буду высаживать перцы,баклажаны
Аноним, 12 мая 2020 13:29
НВР:
Погода в Краматорске 13 мая 2020 года да
Аноним, 12 мая 2020 16:07
НВР:
Ничего
Аноним, 12 мая 2020 16:24
НВР:
Розсаду
Аноним, 12 мая 2020 17:38
Огурцы
Аноним, 12 мая 2020 23:57
НВР:
Помидор
Томат
Аноним, 13 мая 2020 00:25
НВР:
Десант.Первым сяду я после те кто со мной.
Аноним, 13 мая 2020 00:27
НВР:
А Вы про растителный мир?А за чем Вам это,у Вас свой учится,или он у меня ворует?
Людмила, 13 мая 2020 10:22
А я уже все вы садила в теплицу ХМАО, Будет холодно,поставлю обогрев
Аноним, 13 мая 2020 10:40
В парник огурцы высадила незнаю что получится
Аноним, 13 мая 2020 10:50
НВР:
Лук, укроп, листовки редьку
Наталья, 13 мая 2020 10:56
Пока в нашем регионе холодно садить.
Аноним, 13 мая 2020 11:22
тридцатник давит уже несколько дней! Где холодно то? Или вы из Магадана тут строчите?
Аноним, 13 мая 2020 11:04
НВР:
Петуньи в грунт

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