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Образование / Общество

В каком месяце рождаются самые умные дети? Узнай, будет ли твой ребенок гением!

11:06 13.05.2020 Фото: pxhere.com
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Ученые из Флориды, Торонто и Иллинойса пошли по следам астрологов, и решили научно выяснить, в какой же месяц рождаются самые умные дети.

В каком месяце рождаются самые умные дети? Узнай, будет ли твой ребенок гением!

Для того, чтобы выяснить, в каком же месяце рождаются самые умные малыши, ученые изучили результаты освоения образовательной программы со стороны учеников школ

Когда мы читаем гороскопы и рассказы астрологов о том, какие качества присущи тому или иному знаку Зодиака, то скептически, с недоверием улыбаемся. Каждый выбирает для себя: верить или нет «звездным предсказаниям». Однако есть определенная закономерность рождения самых смекалистых, смышленых детей в определенный месяц года.

Ученые из Флориды, Торонто и Иллинойса пошли по следам астрологов, и решили научно выяснить, в какой же месяц рождаются самые умные дети, передает Joinfo.ua. Интересно, что их выводы полностью совпали с утверждениями астрологов. При этом отметим, что выводы эти базируются на очень многих исследованиях.

Как проводились исследования

Для того, чтобы выяснить, в каком же месяце рождаются самые умные малыши, ученые изучили результаты освоения образовательной программы со стороны учеников школ.

В исследования вовлекли более одного миллиона детей-добровольцев в возрасте от шести до пятнадцати лет. Они были распределены по классам.

Самые способные дети

В результате исследования показали, что разница в умственном развитии детей в соответствии с месяцами их рождения грандиозная. Как оказалось, самые высокие интеллектуальные способности показали дети, которые родились в сентябре — их средний балл намного выше, чем у тех, кто родился в другие месяцы.

Таким образом, эксперты сделали выводы, что сентябрьские дети имеют самый высокий потенциал и способности к обучению.

Научное объяснение

Конечно, ученые — люди наименее суеверные и мистические. Поэтому они попытались дать такому феномену научное, земное объяснение. Ведь, по их предположению, сентябрьские дети могут быть умнее потому, что они на год старше своих одноклассников. И может, дело вовсе не в звездах и не в знаке Зодиака.

Как бы то ни было, не расстраивайтесь, если ваш ребенок родился не в сентябре, и он ни Дева, ни Весы. Ведь и среди представителей других знаков Зодиака рождаются гении — история знает огромное множество таких примеров. Хотя и гениями быть не всем…

 Источник: Пронедра
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