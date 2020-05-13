60 тысяч рублей пенсия у Юрия Стоянова, почему так много?

Недавно он даже запустил в социальных сетях свой мини-сериал «Стоянов в изоляции».

Самоизоляцию Стоянов решил переждать на даче вместе с женой и дочерью Актёр театра и кино Юрий Стоянов рассказал, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей.

Половина этой суммы является надбавкой за звание народного артиста России.

Самоизоляцию Стоянов решил переждать на даче вместе с женой и дочерью, которая сейчас готовится к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Недавно он даже запустил в социальных сетях свой мини-сериал «Стоянов в изоляции».

— Снимает на телефон психотерапевтические ролики с моим участием жена, и голос за кадром тоже её, — рассказал он.