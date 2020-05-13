60 тысяч рублей пенсия у Юрия Стоянова, почему так много?

Актёр театра и кино Юрий Стоянов рассказал, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей.
Половина этой суммы является надбавкой за звание народного артиста России.
Самоизоляцию Стоянов решил переждать на даче вместе с женой и дочерью, которая сейчас готовится к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Недавно он даже запустил в социальных сетях свой мини-сериал «Стоянов в изоляции».
— Снимает на телефон психотерапевтические ролики с моим участием жена, и голос за кадром тоже её, — рассказал он.
Артист отметил, что идея о создании проекта пришла ему в голову после того, как он нашёл на чердаке пакет с париками, оставшимися после съёмок «Городка». Стоянов добавил, что свой мини-сериал не монетизирует, так как для него он является способом «душевного и профессионального выживания».
Источник: life.ru