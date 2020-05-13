Отпуск 2020: Можно ли будет поехать на море и где еще отдохнуть в России

Интересно, что в России одни из самых красивых гор в мире: Кавказ, Сибирь, Дальний Восток – все это необходимо исследовать, ведь карантин – идеальное время для таких путешествий, людей там еще меньше.

Если верить подсчетам российского Министерства курортов и туризма Крыма, то за апрель-май из-за карантинного режима Крым потерял около миллиона туристов

Пандемия COVID-19 накрыла почти все страны мира, к сожалению, Российская Федерация также попала «под каток». Из-за вируса весь мир продолжает находиться в напряжении, само собой, границы были закрыты. Туристы продолжают отменять рейсы, которые они бронировали еще год назад, они оформляют возврат туров. Рано или поздно медики смогут победить вирус COVID-19, карантинные меры должны смягчить, и постепенно граждане Российской Федерации смогут путешествовать за границу. После всего, что произошло, путешествие является одним из вариантов перезагрузки.

Курортный сезон 2020 в Крыму

Власти Российской Федерации попросили отдыхающих покинуть Крым еще в марте. До первого июня отелям, пансионатам и санаториям, а также частным арендодателям запретили принимать гостей. Некоторые продолжают функционировать, однако правоохранительные органы отслеживают таких людей и высылают им штрафы. Тех, кто проживает в Крыму, власти просят помогать в этом нелегком деле, и сообщать на горячую линию о тех, кто нарушает правила.

Если верить подсчетам российского Министерства курортов и туризма Крыма, то за апрель-май из-за карантинного режима Крым потерял около миллиона туристов. Однако в Ялте власти Российской Федерации продолжают готовить город к курортному сезону. Руководитель администрации города Иван Имгрунт заявил, что Ялта должна подготовиться к приему туристов, даже если они не приедут, таковы правила. В Ялте говорят, что ограничительные меры и режим самоизоляции – это удачное время для того, чтобы отремонтировать дороги и привести в порядок клумбы, газоны и очистить пляжи.

Как будут работать курорты Кубани в 2020 году

Курортный сезон 2020 года становится все ближе, одновременно в стране также продолжают фиксировать все больше случаев инфицирования вирусом COVID-19, тогда как Кубань попадает в число территорий, где есть инфекция. В 2020 году представители Красноярского края планировали достичь рекордных показателей туристического потока. Если в 2019 году в Кубань приехали 17 миллионов человек, то к 2030 году туристический поток, согласно плановым цифрам, должен достичь 22 миллионов.

А если не море, где провести отпуск в России

Один из возможных вариантов – это Кисловодск. Именно здесь россияне могут отдохнуть и полноценно восстановиться к началу нового рабочего сезона. Этот курорт известен благодаря своему уникальному микроклимату, именно здесь больше всего минеральных источников и исторических мест. Если вы впервые приехали сюда, рекомендуем посетить Долину Роз. Второй вариант – отправиться в Карелию. В Карелии можно отдохнуть как летом 2020 года, так и в любое время года. Это идеальное место для того, чтобы с головой погрузиться в рыбалку и охоту, а самое главное приключение здесь – это катание на квадроциклах.

Стоит также обратить внимание на российские горы. В этих местах никогда не бывает много людей, они не были закрыты на карантин. Интересно, что в России одни из самых красивых гор в мире: Кавказ, Сибирь, Дальний Восток – все это необходимо исследовать, ведь карантин – идеальное время для таких путешествий, людей там еще меньше.

Отметим, что из-за пандемии коронавирусной инфекции жизнь во многих городах остановилась. Люди находятся дома и почти никуда не выходят, разве что за продуктами или в ближайшую аптеку, однако это не мешает отправиться в безлюдные места. Отдых дома и на улице – это разные вещи, поэтому если у вас в городе не жесткий карантин, который позволяет выходить из дома и отправиться за город, к примеру, на дачу, воспользуйтесь этой опцией и балансируйте между улицей и домой. Если же карантин жесткий, то следует придерживаться правил и не покидать жилище, а уже после карантина исследуйте новую местность, отправляйтесь в горы и путешествуйте.

Источник: Пронедра