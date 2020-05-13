Лунный календарь посева и пересадки на 13-14 мая: Луна в бесплодном знаке Водолея

Характеристики Луны на 13 мая 2020 года
На дату 13.05.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 21 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒. Процент освещенности Луны составляет 62%. Восход Луны в 01:59, а закат в 09:28.
Хронология лунных дней
- 20 лунный день c 01:20 12.05.2020 по 01:59 13.05.2020
- 21 лунный день c 01:59 13.05.2020 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 13 мая 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (−)
Луна в знаке Водолей. это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.
Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.
- вспашка, рыхление и окучивание;
- прополка и прореживание всходов;
- формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;
- прищипка, пасынкование;
- опрыскивание от вредителей и болезней;
- сбор семян и корнеплодов на семенники;
- уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;
- уборка зерновых;
- заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- выкопка луковиц и клубней для хранения;
- выпечка.
- посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;
- укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.
- посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;
- полив, это может привести к заболеванию корней;
- подкормки, т.к. можно сжечь растение.
21 лунный день (+)
13 мая 2020 года в 12:00 — 21 лунный день. день активных действий в огороде и саду. В этот день имеются все шансы избавиться от всего, что приносит вред.
- уборка корнеплодов, насыщенных полезными элементами, а так же уборка лекарственных растений;
- обрезка деревьев, прививки, подкормка, особенно, прикорневая.
- прищипка и пикирование;
- обильный полив.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (+)
День недели — среда, этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.
Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.
14 мая 2020 года в 12:00 — 22 лунный день. день благоприятен для любых не активных действий. Это день расположен к созиданию и оценки трудов, натраченных в Вашем огороде и саду.
- посев и посадка корнеплодов, картофеля, луковичных, бобовых;
- прореживание всходов;
- полив но не обильный;
- уничтожение сорняков и различных вредителей, органическая прикорневая подкормка;
- обрезка усов земляники;
- срезка цветов, предназначенных для хранения или длительных перевозок, выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;
- заготовка впрок: варка варенья, консервирование, сушка;
- уборка сада;
- обрезка растений для снижения роста молодых побегов.
- прищипка и пикирование.
Третья четверть (±)
Луна находится в фазе Третья четверть. Время нисходящей Луны — это «время посадок». При нисходящей Луне, когда Луна находится в знаках Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и Скорпион соки опускаются и способствуют развитию корней.
Влияние дня недели (+)
День недели — четверг, этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.
В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.
Источник: Мир космоса