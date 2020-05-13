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Лунный календарь посева и пересадки на 13-14 мая: Луна в бесплодном знаке Водолея

10:14 13.05.2020 Фото: pxhere.com
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На убывающей Луне 13 мая происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

Лунный календарь посева и пересадки на 13 14 мая: Луна в бесплодном знаке Водолея

14 мая 2020 года в 12:00 — 22 лунный день

Характеристики Луны на 13 мая 2020 года

На дату 13.05.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 21 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒Процент освещенности Луны составляет 62%. Восход Луны в 01:59, а закат в 09:28.

Хронология лунных дней

  • 20 лунный день c 01:20 12.05.2020 по 01:59 13.05.2020
  • 21 лунный день c 01:59 13.05.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 13 мая 2020

Луна в знаке зодиака Водолей (−)

Луна в знаке Водолей. это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.

Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.

Благоприятно в водолее:

  • вспашка, рыхление и окучивание;
  • прополка и прореживание всходов;
  • формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;
  • прищипка, пасынкование;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • сбор семян и корнеплодов на семенники;
  • уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;
  • уборка зерновых;
  • заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • выкопка луковиц и клубней для хранения;
  • выпечка.
Возможно:

  • посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;
  • укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.
Не благоприятно в водолее:

  • посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;
  • полив, это может привести к заболеванию корней;
  • подкормки, т.к. можно сжечь растение.

21 лунный день (+)

13 мая 2020 года в 12:00 — 21 лунный день. день активных действий в огороде и саду. В этот день имеются все шансы избавиться от всего, что приносит вред.

Рекомендуется в 21 лунный день:

  • уборка корнеплодов, насыщенных полезными элементами, а так же уборка лекарственных растений;
  • обрезка деревьев, прививки, подкормка, особенно, прикорневая.
Не рекомендуется в 21 лунный день:

  • прищипка и пикирование;
  • обильный полив.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (+)

День недели — среда, этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.

Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

14 мая 2020 года в 12:00 — 22 лунный день. день благоприятен для любых не активных действий. Это день расположен к созиданию и оценки трудов, натраченных в Вашем огороде и саду.

Рекомендуется в 22 лунный день:

  • посев и посадка корнеплодов, картофеля, луковичных, бобовых;
  • прореживание всходов;
  • полив но не обильный;
  • уничтожение сорняков и различных вредителей, органическая прикорневая подкормка;
  • обрезка усов земляники;
  • срезка цветов, предназначенных для хранения или длительных перевозок, выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;
  • заготовка впрок: варка варенья, консервирование, сушка;
  • уборка сада;
  • обрезка растений для снижения роста молодых побегов.
Не рекомендуется в 22 лунный день:

  • прищипка и пикирование.

Третья четверть (±)

Луна находится в фазе Третья четверть. Время нисходящей Луны — это «время посадок». При нисходящей Луне, когда Луна находится в знаках Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и Скорпион соки опускаются и способствуют развитию корней.

Влияние дня недели (+)

День недели — четверг, этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.

В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.

Источник: Мир космоса

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