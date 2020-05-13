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Гимн на 4 минуты приглашают создать композиторов и литераторов Новосибирской области. Правительством объявлен конкурс

10:07 13.05.2020 Фото: pixabay.com
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Среди критериев оценки – целостность музыкально-поэтического произведения, отражение прошлого и настоящего Новосибирской области. Гимн предназначен для оркестрового, хорового, оркестрово-хорового либо вокального и инструментального исполнения.

Гимн на 4 минуты приглашают создать композиторов и литераторов Новосибирской области. Правительством объявлен конкурс
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Министерство культуры региона объявляет конкурс по созданию гимна Новосибирской области, к участию приглашаются профессиональные и самодеятельные композиторы и литераторы. Победивший в конкурсе проект гимна будет передан в геральдическую комиссию при Правительстве Новосибирской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 сентября по 15 октября. Оргкомитет конкурса возглавил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. Также в оргкомитет вошли эксперты культурного сообщества региона. Среди критериев оценки – целостность музыкально-поэтического произведения, отражение прошлого и настоящего Новосибирской области и др. Продолжительность гимна, предназначенного для оркестрового, хорового, оркестрово-хорового либо вокального и инструментального исполнения, не должна превышать четырех минут.

С положением о конкурсе, условиями участия, а также с другой дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Источник: nso.ru

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От редакции

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Аноним, 13 мая 2020 11:58
Тут ходили мамонты и верблюды а потом построили острог и татары убежали. О Новосибирск ты такой могучий, любимый город , о - о - о, фонари светят, дети счастливые ходят с мамами и папами, все такие счастливые и богатые, успешные и прошаренные, двигающиеся по жизни - О , Новосибирск великий город.

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