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День Святителя Игнатия отмечается 13 мая 2020 года: Святитель мог видеть состояние души других людей

11:06 13.05.2020 Фото: wikimedia.org
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В круг его знакомых входили — А.С. Пушкин, И.А. Крылов, К.Н. Батюшков, Н.И. Гнедич, протоиерей Петр Турчанинов, М.И. Глинка, Н.В. Гоголь, К.П. Брюллов, П.С. Нахимов и другие.

День Святителя Игнатия отмечается 13 мая 2020 года: Святитель мог видеть состояние души других людей
Димитрия влекла иноческая жизнь, но отец отдал его в Главное военное инженерное училище в Санкт-Петербурге
Сюжет: Православные обряды
День Святителя Игнатия отмечается 13 мая 2020 года: Святитель мог видеть состояние души других людей

День Святителя Игнатия отмечается 13 мая 2020 года: Святитель мог видеть состояние души других людейКак и когда нужно отмечать Вознесение Господне в 2020 году?Ещё 92 новостей

Святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский (в миру Димитрий Александрович Брянчанинов) родился в 1807 году в селе Покровском Вологодской губернии. Он происходил из дворянской фамилии Брянчаниновых, восходящей к боярину Михаилу Бренко, герою Куликовской битвы. Имя его отца — Александр Семенович, матери — София Афанасьевна.

Димитрия влекла иноческая жизнь, но отец отдал его в Главное военное инженерное училище в Санкт-Петербурге. Проходя учение, юноша задумался об относительности научных знаний и тщетности учености, которые не ведут прямо к вечной жизни. В поисках истины он внимательно читал творения святых отцов Православной Церкви.

Димитрий принял решение стать монахом, отстаивая свое решение перед начальством и родителями. Это намерение укрепилось после знакомства с оптинским старцем Леонидом (Наголкиным) — преподобным Львом. Училище Димитрий окончил в чине поручика в 1826 году. В отставке ему было отказано, но по Божию Промыслу вскоре он был уволен со службы из-за болезни и поступил послушником в Александро-Свирский монастырь в Олонецкой губернии, затем был и в других обителях.

В 1831 году он был пострижен в монашество с именем в честь святого Игнатия Богоносца, рукоположен во иеромонаха и назначен игуменом Лопотова Пельшемского монастыря. С 1833 года отец Игнатий — настоятель Троице-Сергиевой пустыни близ Санкт-Петербурга в сане архимандрита. Днем он управлял обителью, ночью предавался молитве, для братии был и начальником, и духовным отцом.

В 1857 году в Казанском соборе в Санкт-Петербурге архимандрит Игнатий был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского (с кафедрой в Ставрополе; ныне — епархия Ставропольская).

В 1861 году по прошению епископ Игнатий был уволен на покой из-за болезни. Святитель поселился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии, где впоследствии был погребен. Им написаны «Приношение современному монашеству», «Отечник» — сборник изречений и примеров из жизни древнего монашества, множество писем, подготовлены к изданию пять томов его трудов (6-й том — «Отечник» издан после его кончины).

Святитель мог видеть состояние души других людей. Он изложил аскетическое учение святых отцов Церкви применительно к требованиям современности. В круг его знакомых входили — А.С. Пушкин, И.А. Крылов, К.Н. Батюшков, Н.И. Гнедич, протоиерей Петр Турчанинов, М.И. Глинка, Н.В. Гоголь, К.П. Брюллов, П.С. Нахимов и другие.

Скончался святитель в Неделю святых жен-мироносиц, в 1867 году; причислен к лику святых в 1988 году.

Источник: calend.ru

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