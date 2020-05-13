День Победы – это одно из значимых событий, которому в АО «НЗИВ» традиционно уделяется особое внимание 

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией на заводе изменили план мероприятий, который, даже с учетом ограничительных мер, позволил создать атмосферу праздника, почувствовать сопричастность к священному событию.

Работники завода совместно с представителями Совета ветеранов и Совета молодежи предприятия поздравили 68 ветеранов на дому. Вместе с благодарностью и теплыми пожеланиями здоровья труженикам тыла и малолетним узникам концлагерей вручили продуктовые наборы и единовременные денежные выплаты, дети войны также получили подарочные наборы продуктов.

— Ветераны тронуты вниманием и сердечно нас принимали. Многим из них больше девяноста лет. Нашей узнице концлагеря Бронеславе Болеславовне Апанович уже 96 лет. И что нужно военному поколению сегодня? Конечно, забота, признательность, уважение и слова благодарности за мирную жизнь. Они должны знать, что мы помним. Пожалуй, это и есть главная цель – сохранить память и передать другим поколениям, — рассказала председатель Совета ветеранов АО «НЗИВ» Галина Образцова.

В преддверии праздника на заводе прошла акция «Мы помним», в ходе которой работники сообщали информацию о близких — участников Великой Отечественной войны. Дети сотрудников предприятия приняли участие в тематической выставке рисунков.

— Принять участие в акции «Мы помним» мог любой желающий. Нужна была фотография, и, если возможно, информация о человеке. Можно сказать, что мы сделали «Бессмертный полк» НЗИВа, — рассказала менеджер по корпоративной культуре Жанна Прохорова.

АО «НЗИВ» традиционно приняло участие в акции «Георгиевская ленточка». Более 2-х тысяч символов памяти и уважения вручили сотрудникам предприятия и ветеранам. Территория завода преобразилась к празднику: банеры, флаги с символикой 9 мая, стенды с информацией об участниках войны, тематическое музыкальное сопровождение. Работники НЗИВа приняли участие в городских и общероссийских акциях, такие как «Бессмертный полк», #МЫСВАМИ, «Флаги России. 9 мая», проект #ОКНА_ ПОБЕДЫ и другие. Также АО «НЗИВ» поддержало несколько социально-значимых проектов: съемка фильма о подвиге солдат-сибиряков 29-ой лыжной бригады «Снежные призраки», а также он-лайн проект Искитимского музея «Мой герой».

— Каждый работник нашего предприятия гордится и помнит тех, кто защищал нашу Родину, кто отстоял свободу и независимость, кто обеспечил нашу спокойную и мирную жизнь. Низкий поклон Вам, за мужество и героизм, выдержку и самоотдачу! Долгих лет жизни, здоровья и благополучия, — поздравил ветеранов временный генеральный директор АО «НЗИВ» Алексей Кузнецов.

Акционерное общество «Новосибирский завод искусственного волокна» — предприятие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Входит в контур управления АО «Технодинамика» Госкорпорации Ростех – управляющей организации АО НПК «Техмаш». АО «НЗИВ» — предприятие по серийному производству боеприпасов. В области гражданской продукции: производство изделий из пластмассы, деревообработка, металлообработка. Также на заводе производятся промышленные взрывчатые вещества, применяемые в геологоразведке, во взрывных работах на открытой горной поверхности.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.