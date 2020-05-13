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Гороскоп на 13 мая от Павла Глобы для всех знаков зодиака: День хорош для творческих дел

10:14 13.05.2020 Фото: Pixabay
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Гороскоп на среду, 13 мая 2020 года, обещает очень благоприятные сутки для людей творческих профессий. Впрочем, не только для них, но и для всех, кто занимается творчеством. Узнайте, какой день ждет именно вас.

Гороскоп на 13 мая от Павла Глобы для всех знаков зодиака: День хорош для творческих дел
Ожидаются благоприятные сутки

Овен

Овнам предстоит очень насыщенный день. Причем какая-то небольшая случайность может поломать вам весь дневной план и направить ваши мысли в совсем иное русло. Однако вы будет благодарны судьбе за такую возможность.

Телец

У Тельцов будет очень благоприятный день. Особенно удачливы будут представители этого знака Зодиака, в которых преобладает творческое начало. Да и остальным тоже должна улыбнуться судьба. Вечером у вас возможен приятный разговор с кем-то.

Близнецы

Близнецы сегодня смогут успеть очень много. Ваши интеллектуальные способности, энергия, желание творить – все будет на высоте. И потому вы очень многое успеете за этот день. Вечером вы получите приятное известие о том, кто вам не безразличен.

Рак

На Раков сегодня навалится очень много работы. Поначалу это может вас напугать. Однако вскоре ваше умение планировать поможет вам, и к вечеру вы с удивлением обнаружите, что все успели. Правда, усталости вам не миновать.

Лев

Львы вернут себе пошатнувшийся авторитет. Благодаря вашей мудрости и благоразумию, он будет у вас крепче, чем прежде. Испытания последних дней пошли вам на пользу. Теперь любые неурядицы вы сможете воспринимать философски.

Дева

Девы будут сегодня слишком активны. Это поможет вам в работе и выполнении домашних обязанностей. Однако ваше желание всюду быть полезными может быть не всеми верно истолковано. Поэтому не торопитесь всем помогать, пока вас не попросят.

Весы

Весы до обеда не смогут включиться в рабочий ритм. Вас постоянно будет что-то отвлекать. Однако после обеда все встанет на места, и вы сможете наверстать то, что не успевали с утра. В целом день закончится на спокойной ноте.

Скорпион

Скорпионы сегодня будут исполнены позабытой гармонии. У вас давно уже не было такого состояния полного согласия с миром и людьми, которые вас окружают. Вам нужно больше отдыхать тогда и состояние душевного покоя будет навещать вас чаще.

Стрелец

Стрельцы откроют для себя новые возможности. Вы давно этого хотели, а сегодня судьба сама решила вам показать, где и в чем вы можете достичь успеха. Не пытайтесь форсировать события, все придет своим чередом.

Козерог

У Козерогов предвидятся положительные сдвиги в финансовом положении. Возможно, это будет какое-то неожиданное материальное поощрение на работе, или вы просто найдете себе работу, которая будет приносить вам и деньги, и удовольствие.

Водолей

Водолеи будут полностью поглощены работой. Вы проснулись сегодня с непреодолимым желанием свернуть горы, и вы их свернете. Постарайтесь не делать все сегодня, а то ведь завтра опять может нахлынуть такое желание.

Рыбы

Рыбам предстоит на сегодня стать экспериментаторами. Этот день должен дать вам немало практического опыта, который никакой теорией не заменить. Возможно вы откроете для себя, что во многом ранее ошибались.

Источник: today

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