Режим самоизоляции продлен, но рынки открылись и можно гулять с 12 мая: Оперативный штаб разъяснил решения губернатора Новосибирской области

Самая главная мера для предотвращения распространения заболевания COVID-19 – это соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических мер. В связи с этим принято решение о продлении на территории Новосибирской области режима самоизоляции на весь период действия в регионе режима повышенной готовности, заявил Андрей Травников.

Самоизоляцию продлили с 12 мая в регионе и в Бердске

В Новосибирской области продлён режим самоизоляции, но ограничения станут мягче, отмечает оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в регионе.

12 мая возобновили работу продовольственные рынки во всех населенных пунктах, кроме областного центра. Жителям региона можно заниматься спортом на улице, соблюдая социальную дистанцию. Губернатор рассказал, какие решения приняты по дальнейшим мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции на брифинге 11 мая.

«Самая главная мера для предотвращения распространения заболевания COVID-19 – это соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических мер. В связи с этим принято решение о продлении на территории Новосибирской области режима самоизоляции на весь период действия в регионе режима повышенной готовности», — заявил Андрей Травников.

Ограничения работы отдельных предприятий, которые действовали до настоящего момента не меняются. Режим дистанционного обучения в новосибирских школах и среднепрофессиональных образовательных учреждениях продлен до конца учебного года.

Параллельно с этим приняты решения, смягчающие режим самоизоляции для жителей региона и некоторых организаций. Так, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, с 12 мая можно заниматься спортом и физкультурой на улице не больше двух человек, соблюдая социальную дистанцию. Разрешены прогулки – без посещения общественных мест, детских площадок – также группам не более двух человек или семьям, живущим вместе

С 12 мая можно посещать кладбища. На всей территории региона – за исключением Новосибирска – начнут работать продовольственные рынки.

«В отношении подобных торговых объектов в Новосибирске решение о возобновлении деятельности прорабатывается. Мы готовы будем его принять в ближайшие дни — после согласования тех санитарных мер, которые необходимо будет дополнительно реализовать на территории рынков в Новосибирске», — уточнил Андрей Травников.

Возможно, вскоре разрешат возобновить работу магазинам непродовольственных товаров. «Мы не обозначаем конкретную дату, а будем принимать решения оперативно, по мере развития эпидемиологической ситуации: и по отмене режима повышенной готовности, и по отмене режима самоизоляции. То же самое касается и возобновления деятельности бизнеса по отдельным направлениям: в зависимости от развития обстановки будем принимать точечные своевременные решения», — подчеркнул Губернатор.

Масочный режим на территории нашей области при этом продолжает действовать: обязательно ношение гигиенических масок в торговых точках, общественных местах, в зданиях органов власти и в общественном транспорте, в том числе, такси.

Полные тексты нормативных документов будут размещены в ближайшее время на официальном сайте Правительства Новосибирской области: http://www.nso.ru/npa