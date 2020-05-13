За слова о «скулящих» матерях за президентскими выплатами на детей увольняют сотрудника молодежного центра Прозорову в Саратовской области

«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!» — написала в комментариях в соцсетях Прозорова.

«Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!» — написала в комментариях Прозорова

В Саратовской области сотрудницу МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Прозорову уволят за комментарии о президентских выплатах в соцсетях. Об этом ИА «Регион 64» сегодня сообщил исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников.

«Чиновница была отстранена от должности еще сегодня днем. Специальная комиссия завершила свою работу. В ближайшее время Прозорова будет по уволена по инициативе работодателя», — отметил Стрельников.

Накануне заместитель директора по административно-хозяйственной части муниципального учреждения Прозорова опубликовала во «ВКонтакте» комментарий, касающийся выплат в 10 тысяч рублей детям в возрасте от 3 до 15 лет. Дополнительные меры поддержки таких семей инициировал Президент РФ Владимир Путин.

«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!» — написала в комментариях Прозорова.

Комментарий чиновницы вызвал возмущение депутата Государственной думы от Саратовской области Николая Панкова. В своем телеграм-канале он написал, что не понимает, как человек, занимающий должность в муниципальном центре, работающем с молодежью, может позволять себе такие высказывания. С требованием уволить Прозорову выступил вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров. По его мнению, служащий не может общаться в таком тоне с людьми. О необходимости строже наказывать чиновников, которые позволяют себе публично хамить, ранее неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин.

Источник: sarnovosti.ru