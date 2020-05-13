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Аптеки, продуктовые магазины, ремонтники — кто может работать после продления режима самоизоляции в Новосибирской области? Разъяснил оперативный штаб

11:15 13.05.2020 Фото: pixabay.com
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Установленные ограничения, связанные с проведением развлекательных, зрелищных, спортивных выставочных и иных подобных мероприятий, с приостановлением деятельности торгово-развлекательных центров, фитнес-центров и иных подобных заведений от 27 марта, сохраняются.

Аптеки, продуктовые магазины, ремонтники кто может работать после продления режима самоизоляции в Новосибирской области? Разъяснил оперативный штаб
Сохраняются ранее установленные ограничения
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Аптеки, продуктовые магазины, ремонтники кто может работать после продления режима самоизоляции в Новосибирской области? Разъяснил оперативный штаб

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Разъяснение по продлению ограничений на территории Новосибирской области в соответствии с Указом Президента РФ от 11 мая 2020 года и нормативными актами Губернатора и Правительства Новосибирской области

Указом Президента РФ от 11 мая 2020 года «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» высшим должностным лицам субъектов РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе предписано обеспечить приостановление (ограничение) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей.

Учитывая методические рекомендации, утвержденные руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 8 мая 2020 года, а также рекомендации Государственного санитарного врача Новосибирской области, в Новосибирской области сохранен режим повышенной готовности и приостановлена (ограничена) деятельность отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, кроме:

1) непрерывно действующих организаций;
2) медицинских и аптечных организаций;
3) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
4) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
5) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

6) организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
7) иных организаций, определенных решениями Правительства Новосибирской области.

Постановлением Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п (в редакции изменений на 11.05.2020) «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» определен перечень видов деятельности согласно Общероссийскому классификатору экономической деятельности, а также перечень отдельных организаций, на которые не распространяются требования о приостановлении (ограничении) деятельности.

Кроме того, сохраняются ранее установленные ограничения, связанные с проведением развлекательных, зрелищных, спортивных выставочных и иных подобных мероприятий, с приостановлением деятельности торгово-развлекательных центров, фитнес-центров и иных подобных заведений, установленные Постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 года № 43 (в редакции изменений на 11.05.2020) «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций».

Актуальные редакции нормативных актов Губернатора и Правительства Новосибирской области размещены на официальном сайте www.nso.ru/npa

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