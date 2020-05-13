Второй утопленник: захлебнулся ребенок 9 лет в яме на прокопе 12 мая в Куйбышеве

Дети без присмотра взрослых пришли на прокоп. Пока двое из них прыгали в воде, 9-летний мальчик отошел в сторону, наступил в яму и начал захлебываться.

Утонул ребенок в Новосибирской области

Еще один несчастный случай с малолетним ребенком произошел в Новосибирской области, сообщает Следственный комитет региона. 12 мая в дневное время трое несовершеннолетних детей в городе Куйбышеве без присмотра взрослых пришли на прокоп. Пока двое детей прыгали в воде, 9-летний мальчик отошел в сторону, наступил в яму и начал захлебываться. Так как ребенок не умел плавать, потерпевший утонул. По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Напомним, 10 мая в воде погиб мальчик 9 лет в Тогучине.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в очередной раз напоминает жителям региона, что с наступлением теплого сезона возникает опасность для жизни и здоровья детей при пребывании их на открытых водных объектах.

Ведомство обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде. Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде. Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.

Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог безопасности вашего ребенка.

Источник — СК по НСО.