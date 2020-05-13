13.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Второй утопленник: захлебнулся ребенок 9 лет в яме на прокопе 12 мая в Куйбышеве

11:07 13.05.2020 Фото: pixabay.com
0

Дети без присмотра взрослых пришли на прокоп. Пока двое из них прыгали в воде, 9-летний мальчик отошел в сторону, наступил в яму и начал захлебываться.

Второй утопленник: захлебнулся ребенок 9 лет в яме на прокопе 12 мая в Куйбышеве
Утонул ребенок в Новосибирской области

Еще один несчастный случай с малолетним ребенком произошел в Новосибирской области, сообщает Следственный комитет региона. 12 мая в дневное время трое несовершеннолетних детей в городе Куйбышеве без присмотра взрослых пришли на прокоп. Пока двое детей прыгали в воде, 9-летний мальчик отошел в сторону, наступил в яму и начал захлебываться. Так как ребенок не умел плавать, потерпевший утонул. По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Напомним, 10 мая в воде погиб мальчик 9 лет в Тогучине.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в очередной раз напоминает жителям региона, что с наступлением теплого сезона возникает опасность для жизни и здоровья детей при пребывании их на открытых водных объектах.

Ведомство обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде. Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде. Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.

Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог безопасности вашего ребенка.

Источник — СК по НСО.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ужасно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРозыск очевидцев: сбил насмерть женщину 51 года на пересечении улиц Боровая и Рогачева и скрылся водитель 9 мая в Бердске
12:01 13-05-2020
Розыск очевидцев: сбил насмерть женщину 51 года на пересечении улиц Боровая и Рогачева и скрылся водитель 9 мая в Бердске
Бердск5000 руб. на детей от 3 до 7 лет, 10000 на каждого ребенка: как получить пособия узнайте 15 мая на прямой линии правительства региона
12:00 13-05-2020
5000 руб. на детей от 3 до 7 лет, 10000 на каждого ребенка: как получить пособия узнайте 15 мая на прямой линии правительства региона
БердскВакансии в Бердске: требуются ШВЕИ, МАСТЕР, ГРУЗЧИКИ 7
11:48 13-05-2020
Вакансии в Бердске: требуются ШВЕИ, МАСТЕР, ГРУЗЧИКИ
Лекарство от COVID-19 в начале июня пройдет первые клинические испытания, заявил вирусолог Павел Волчков
11:45 13-05-2020
Лекарство от COVID-19 в начале июня пройдет первые клинические испытания, заявил вирусолог Павел Волчков
БердскКак подать заявление на posobie16.gosuslugi​​​.ru на выплату в 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет: Пошаговая инструкция
11:34 13-05-2020
Как подать заявление на posobie16.gosuslugi​​​.ru на выплату в 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет: Пошаговая инструкция
БердскАнализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке 11
11:31 13-05-2020
Анализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке
Режим ограничений не ослабят в коронавирус после 1000 зараженных в Приморье. Так решил глава региона Олег Кожемяко
11:30 13-05-2020
Режим ограничений не ослабят в коронавирус после 1000 зараженных в Приморье. Так решил глава региона Олег Кожемяко
Аптеки, продуктовые магазины, ремонтники - кто может работать после продления режима самоизоляции в Новосибирской области? Разъяснил оперативный штаб
11:15 13-05-2020
Аптеки, продуктовые магазины, ремонтники - кто может работать после продления режима самоизоляции в Новосибирской области? Разъяснил оперативный штаб
БердскВторой утопленник: захлебнулся ребенок 9 лет в яме на прокопе 12 мая в Куйбышеве
11:07 13-05-2020
Второй утопленник: захлебнулся ребенок 9 лет в яме на прокопе 12 мая в Куйбышеве
60 тысяч рублей пенсия у Юрия Стоянова, почему так много?
11:06 13-05-2020
60 тысяч рублей пенсия у Юрия Стоянова, почему так много?