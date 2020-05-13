Как подать заявление на posobie16.gosuslugi​​​.ru на выплату в 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет: Пошаговая инструкция

12 мая родители детей с 3 до 16 лет начали отнправлять заявления на единовременную выплату из-за коронавируса инициированную президентом России Владимиром Путиным. Весь день 12 мая сайт Госуслуг и Пенсионного фонда «обваливался» из-за огромной нагрузки. Однако сегодня утром, 12 мая, редакции «Курьер. Среда. Бердск» удалось с первой попытки направить заявление н новую меру поддержки.
Напомним, никакие справки для выплаты собирать не нужно. По 10 000 рублей на каждого ребенка в семье от 3 до 16 лет получат все семьи России после 1 июня. Заявления уже принимаются.
Пособие на детей с 3 до 16 лет оформляется на рожденных с 11.05.2014 года по по 30.06.2016 года.
Пособие на детей до трех лет оформляется на рожденных с 01.04.2017 года.
Как подать заявление на выплату на портале Госуслуг
1. Заходите на сайт gosuslugi.ru,
2. заходите во вкладку «Услуги»,
4. Выпадает страничка со списком услуг этой организации.
5. Спускаетесь практически в самый низ,
6. раздел «неэлектронные».
7. Там есть соответствующая услуга «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет».
Подается заявление дистанционно. нужно указать паспортные данные владельца личного кабинета портала Госуслуг, СНИЛС, заполнить сведения о ребенке или детях. Здесь вам понадобится свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, стразовой полис.
Указываете реквизиты своего счета, на которой вам перевести средства. нужно указать БИК, номер счета и корреспондентский счет.
Как подать заявление на новом портале posobie16.gosuslugi.ru
Россияне смогут оформить единовременную 10-тысячную выплату на детей при помощи специального сервиса, который запустила Минкомсвязь. Для этого на портале Госуслуги создали отдельную страницу – posobie16.gosuslugi.ru, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Заявление рассматривают в течение пяти дней.
Получить финансовую помощь смогут семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет. По 10 тысяч рублей будут выплачивать за каждого ребенка. Даты рождения детей с 11.05.2004 по 30.06.2017 года. Если ребенку не исполнится 3 года до 1 июля 2020 — не положены 10 000 рублей. У них иные выплаты — в 5000 рублей.
Подать заявление на 10 000 рублей можно до 1 октября 2020 года.
1. Заходите на сайт posobie16.gosuslugi.ru
2. сразу заполняете данные о себе
4. указываете номер расчетного счета
Вуаля, ваше заявление принято.