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Как подать заявление на posobie16.gosuslugi​​​.ru на выплату в 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет: Пошаговая инструкция

11:34 13.05.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Пособие можно оформить буквально за 5 минут. Подробную инструкцию об этом расписал «Курьер. Среда. Бердск». Пособие на детей с 3 до 16 лет оформляется на рожденных с 11.05.2014 года по по 30.06.2016 года.

Как подать заявление на posobie16.gosuslugi​​​.ru на выплату в 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет: Пошаговая инструкция
Подать заявление на новую выплату достаточно просто
Сюжет: Все пособия Путина
Как подать заявление на posobie16.gosuslugi​​​.ru на выплату в 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет: Пошаговая инструкция

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12 мая родители детей с 3 до 16 лет начали отнправлять заявления на единовременную выплату из-за коронавируса инициированную президентом России Владимиром Путиным. Весь день 12 мая сайт Госуслуг и Пенсионного фонда «обваливался» из-за огромной нагрузки. Однако сегодня утром, 12 мая, редакции «Курьер. Среда. Бердск» удалось с первой попытки направить заявление н новую меру поддержки.

Напомним, никакие справки для выплаты собирать не нужно. По 10 000 рублей на каждого ребенка в семье от 3 до 16 лет получат все семьи России после 1 июня. Заявления уже принимаются.

Пособие на детей с 3 до 16 лет оформляется на рожденных с 11.05.2014 года по по 30.06.2016 года.

Пособие на детей до трех лет оформляется на рожденных с 01.04.2017 года.


Как подать заявление на выплату на портале Госуслуг

1. Заходите на сайт gosuslugi.ru,
2. заходите во вкладку «Услуги»,

3. в поиске забиваете «Пенсионный фонд».
4. Выпадает страничка со списком услуг этой организации.
5. Спускаетесь практически в самый низ,
6. раздел «неэлектронные».
7. Там есть соответствующая услуга «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет».
8. Заполняете заявление.

Подается заявление дистанционно. нужно указать паспортные данные владельца личного кабинета портала Госуслуг, СНИЛС, заполнить сведения о ребенке или детях. Здесь вам понадобится свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, стразовой полис.

Указываете реквизиты своего счета, на которой вам перевести средства. нужно указать БИК, номер счета и корреспондентский счет.

Как подать заявление на новом портале posobie16.gosuslugi​​​.ru

Россияне смогут оформить единовременную 10-тысячную выплату на детей при помощи специального сервиса, который запустила Минкомсвязь. Для этого на портале Госуслуги создали отдельную страницу – posobie16.gosuslugi​​​.ru, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Заявление рассматривают в течение пяти дней.

Получить финансовую помощь смогут семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет. По 10 тысяч рублей будут выплачивать за каждого ребенка. Даты рождения детей с 11.05.2004 по 30.06.2017 года. Если ребенку не исполнится 3 года до 1 июля 2020 — не положены 10 000 рублей. У них иные выплаты — в 5000 рублей.

Подать заявление на 10 000 рублей можно до 1 октября 2020 года.

1. Заходите на сайт posobie16.gosuslugi​​​.ru
2. сразу заполняете данные о себе

3. заполняете данные о ребенке или детях
4. указываете номер расчетного счета

Вуаля, ваше заявление принято.

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