Домашнее обертывание: как и с чем сделать с пользой для кожи

Когда салоны красоты не работают и все находятся на самоизоляции, можно выполнить домашний уход за кожей с помощью обертываний. Как их провести правильно и с помощью каких средств — читайте в нашем материале.

Полезные для кожи обертывания можно делать дома самим

Обертывание помогает избавиться от дряхлой и обвисшей кожи, питает ее и нормализует циркуляцию крови.

Простые правила и противопоказания при обертывании

Если девушка хочет использовать обертывание в качестве средства для похудения, то курс необходимо начинать с нижних участков тела, постепенно поднимаясь. Пленка не должна передавливать кожу, но и нельзя допустить, чтобы она обвисала. После обертывания участок кожи нужно обмотать в теплое одеяло. Косметологи также рекомендуют сделать несколько упражнений, чтобы нагреть тело.

Перед, во время и после обертывания лучше отложить приемы пищи на час. Косметологи предупреждают, что процедура противопоказана беременным и в период грудного вскармливания. Нельзя делать обертывание на поврежденную кожу. Перед началом процедуры необходимо провести тест на аллергическую реакцию. Смесь наносится на изгиб локтя и держится в течение 5-10 минут. Если покраснения нет – обертывание допустимо.

Простые рецепты обертывания

Уксусное обертывание

Вода смешивается с уксусом в соотношении 1:1. Ткань пропитывается смесью, которой потом необходимо укутать живот. Сверху наматывается пленка и оставляется максимум на 3 часа. Такой рецепт расщепляет жиры, которые находятся в подкожном слое.

Кофейное обертывание

Молотый кофе смешивается с водой до состояния кашицы. Смесь наносится на проблемные зоны и обматывается пищевой пленкой. Рекомендовано лечь и укутаться в теплое покрывало.

Глиняное обертывание

Для этого рецепта необходимо смешать любой вид глины с водой до однородной массы. Затем смесь наносится на живот и обматывается пленкой.

Медовое обертывание

50 грамм меда разогревается на водяной бане. В него можно добавить несколько капель эфирного масла. Смесь наносится на проблемные участки кожи массажными движениями. Затем все обертывается пленкой.

Шоколадное обертывание

Необходимо взять 5 столовых ложек какао-порошка, 1 столовою ложку оливкового масла и стакан кипяченой воды. Все ингредиенты смешиваются в одной емкости до густой массы без комочков. Затем полученная смесь распределяется по коже и обертывается пленкой.

Источник: rsute