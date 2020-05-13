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А может и привыкнем без касс РКЦ? Платят из дома по карте за коммуналку в пандемию коронавируса 40% жителей Бердска

22:30 13.05.2020, Елена Белусова Фото: pixabay.com
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Все больше горожан предпочитают стоянию в очереди оплату жилищно-коммунальных услуг банковскими картами, начальник отдела энергетики и ЖКХ Золотухина на оперативном штабе.

А может и привыкнем без касс РКЦ? Платят из дома по карте за коммуналку в пандемию коронавируса 40% жителей Бердска
На 40% выросли онлайн-платежи за время пандемии коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
А может и привыкнем без касс РКЦ? Платят из дома по карте за коммуналку в пандемию коронавируса 40% жителей Бердска

Гулять с детьми разрешили, а аттракционы в парке заработают? Хотят покатать детей в коронавирус жители БердскаА может и привыкнем без касс РКЦ? Платят из дома по карте за коммуналку в пандемию коронавируса 40% жителей БердскаЕщё 1129 новостей

Услуга оплаты услуг ЖКХ онлайн набирает популярность. Это экономит время и оплатить можно из дома, что особенно актуально в режиме самоизоляции.

— Управляющие компании стали активно заниматься информированием жителей о том, что есть возможность оплаты онлайн и у некоторых УК число онлайн- платежей выросло в два раза, в целом, на 40% за время пандемии коронавируса,- рассказала начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина 13 мая на оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса.

Штаб проходил второй день в режиме онлайн конференции.

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От редакции

Как вы оплачиваете услуги ЖКХ?

Аноним, 13 мая 2020 15:04
НВР:
исключительно онлайн по карте.

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