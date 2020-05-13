А может и привыкнем без касс РКЦ? Платят из дома по карте за коммуналку в пандемию коронавируса 40% жителей Бердска

Услуга оплаты услуг ЖКХ онлайн набирает популярность. Это экономит время и оплатить можно из дома, что особенно актуально в режиме самоизоляции.
— Управляющие компании стали активно заниматься информированием жителей о том, что есть возможность оплаты онлайн и у некоторых УК число онлайн- платежей выросло в два раза, в целом, на 40% за время пандемии коронавируса,- рассказала начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина 13 мая на оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса.
Штаб проходил второй день в режиме онлайн конференции.
исключительно онлайн по карте.