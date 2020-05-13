Боятся приходить в суд из-за коронавируса свидетели: Процесс о махинациях на 8,3 млн рублей с коллектором Егошина и Бекетова возобновили в Бердске

На скамье подсудимых руководители бердского УКСа Егошин и Бекетов, а также гендиректор «Росстроя» Михайленко. В зал судебных заседаний пускают только участников процесса в масках и перчатках.

Бывший и. о. директора УКСа Бердска Юрий Бекетов находится в СИЗО 9 месяцев

В среду, 13 мая, после двухмесячного перерыва возобновился судебный процесс по делу руководителей бердского управления капитального строительства Юрия Бекетова, Алексея Егошина и директора компании «Росстрой» Константина Михайленко. Их обвиняют в мошенничестве с трубами на 8,3 млн рублей при прокладке канализационного коллектора по ул. Первомайской в Бердске.

Заседание, назначенное на 13 апреля, отменили в связи с объявленным режимом самоизоляции и ограничениями работы суда. Собственно и сейчас процесс проходит в ограниченном режиме, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в горсуде. В зал суда разрешен вход только участникам процесса — судье, секретарю, подсудимым, адвокатам, гособвинителю и свидетелям, которых вызвал повесткой. Остальных судебные приставы не пускают.

— Сегодня допрашивали представителей администрации и муниципальных учреждение — Афонасову, Косикову и Неделько, — уточнила секретарь судьи Татьяны Васюхневич. — Следующее заседание намечено на 14 мая.

По ее словам, не все свидетели готовы выходить из дома в режим самоизоляции и встречаться с людьми даже при условии соблюдения санитарных требований.

— Слушателей и прессу к процессу не допускают. И так большое количество участников. У одного подсудимого несколько адвокатов. Все в масках и перчатках, в том числе судья. Такого распоряжение председателя суда, — рассказала секретарь.

Судебное следствие по «делу Бекетова» еще не завершено, суд до конца не изучил материалы дела. Из-за самоизоляции рассмотрение может затянутся — много свидетелей, но не все готовы «рисковать».

Напомним, головное дело в отношении и. о. директора УКСа поступило в суд в начале февраля 2020 года. Все фигуранты находятся под домашним арестом. Бердский городской суд продлил им меру пресечения до августа 2020-го. Бекетов и Михайленко находились в СИЗО 9 месяцев, пока шло следствие.

По версии следствия, 24 ноября 2015 года между управлением капстроительства (заказчик) и ООО «Росстрой» (подрядчик) заключен муниципальный контракт по строительству объекта «Самотечный канализационный коллектор по ул. Первомайская на участке от ул. Ленина, включая переход через ул. Вокзальная в Бердске». Цена контракта составляла более 17 млн рублей. Денежные средства для оплаты работ по контракту были выделены из областного и местного бюджетов.

Исполняя контракт, генеральный директор общества и директор УКСа решили похитить часть бюджетных средств, выделенных на строительство коллектора. По версии следствия, в ходе строительных работ вместо предусмотренных контрактом чугунных труб были применены более дешевые из полипропилена, стоимость которых, с учетом их монтажа, была завышена в несколько раз. Внесение недостоверных сведений в финансовые документы позволило обвиняемым похитить бюджетные денежные средства в размере свыше 1,5 млн рублей.

При аналогичных обстоятельствах указанные лица, действуя уже совместно с заместителем директора МКУ «УКС», совершили еще 2 преступления при исполнении муниципальных контрактов, заключенных в 2016 и 2017 годах в целях дальнейшего строительства самотечного канализационного коллектора, похитив более 6,8 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерального директора ООО «Росстрой» Константина Михайленко, директора и замдиректора бердского управления капитального строительства Алексея Егошина и Юрия Бкетова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах). Никто из подсудимых вины не признал.

Напомним, что экс-директор УКСа Егошин уволился с должности по собственному желанию полгода назад. Он отработал 6 лет на посту директора УКС. После его ухода зам Юрий Бекетов лишь месяц выполнял его обязанности.

Как сообщал Курьер. Среда. Бердск», родные и знакомые Юрия Бекетова, не веря в его виновность, неоднократно выходили на акции протеста.

