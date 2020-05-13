Вышло из «самоизоляции» метро Новосибирска и работает до 24.00

С 13 мая Новосибирский метрополитен работает с 06.00 до 24.00. Напоминаем, что интервал движения поездов в утренние и вечерние «часы пик» составляет 3–3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут.
Источник: nsk-metro.ru
Интервал движения поездов в утренние и вечерние «часы пик» составляет 3–3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут.
С 13 мая Новосибирский метрополитен работает с 06.00 до 24.00. Напоминаем, что интервал движения поездов в утренние и вечерние «часы пик» составляет 3–3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут.
Источник: nsk-metro.ru
От редакции
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