13 мая в России отмечают праздник Яков Тёплый: Почему нельзя путешествовать в этот день и правда ли, что в мае жениться – всю жизнь маяться

Считалось, что месяц май неудачное время для женитьбы пар. Про тех, кто продолжал свататься после 13 мая говорили неприятные вещи.

Наши предки говорили, что именно На Яков Тёплый все сватовства прекращаются, и начинается подготовка к свадьбе

Ежегодно 13 мая в России отмечают народный праздник Яков Тёплый, православная церковь почитает память апостола Иакова Зеведеева. Его прозвали «Тёплый» по причине того, что в этот период наступало настоящее весеннее тепло. День Якова Тёплого известен интересными приметами и поверьями, которые помогают предсказывать будущую погоду.

Православная история апостола Иакова Зеведеева

О жизни Иакова Зеведеева мало что известно. Он был братом апостола Иоанна Богослава и увлекался рыбалкой. Жизнь Иакова резко изменилась, после того, как Иисус Христос доверил ему проповедовать Слово Божие. Случилось это в тот момент, когда на землю сошёл Святой Дух. Это произошло в Иерусалиме. Иаков выполнял все указания Учителя и активно по миру нёс Евангелие в люди.

Несколько лет Иаков путешествовал по миру, потом вернулся в Иерусалим, боролся против язычников. Он верно нёс учение об Иисусе Христе, считая его Спасителем мира. Иаков многих людей убедил в силе Христа, но не все ему верили. Для того, чтобы слова Иакова являются ложью, в Иерусалим приехал философ Гермоген. После долгой беседы со святым, философ сам поверил в Бога и принял христианство.

Однажды царь Ирод Агрипп узнал об апостоле Иакове и приказал его казнить за распространение лживой информации. Узнав о решении царя, Иаков не испугался, продолжил открыто проповедовать Евангелие. Но это длилось не долго, царь исполнил свой указ.

Традиции праздника Яков Тёплый 13 мая

Наши предки говорили, что именно На Яков Тёплый все сватовства прекращаются, и начинается подготовка к свадьбе. Всё потому, что считалось, что месяц май неудачное время для женитьбы пар. Про тех, кто продолжал свататься после 13 мая говорили неприятные вещи. Не зря говорили:

«В мае жениться – всю жизнь маяться».

Такое отношение наших предков к заключению брака в мае, связано с тем, что к этому времени запас провизии заканчивался. А свадьбу в те времена праздновали от трёх до семи дней. Считалось, если богато накрыты свадебные столы, то семья будет жить в достатке. Современная молодёжь не верит в предрассудки наших пращуров и заключает брак в этом месяце.

Также бытовала примета, что нельзя путешествовать 13 мая. Якобы на чужбине можно заразиться весенней болезнью. Спастись можно было, только если перед поездкой умыться талой мартовской водой.

Народные приметы на 13 мая

Наши предки по приметам на 13 мая определяли летнюю погоду.

Из берёзы обильно вытекает сок – лето будет дождливым. Звёздное небо 13 мая говорит о том, что лето будет урожайным и очень тёплым. Безветренная ночь обещает летнюю засуху. Ясный восход солнца сулит богатый урожай. Тёплая и дождливая погода в этот день сулит хороший урожай хлеба. Если звёзд на небе не видно, скоро будет дождь. Пасмурное небо и гром гремит, но пчёлы не спрятались – осадков в скором времени не будет. Дождь на Якова предвещает большое количество свадеб осенью.

Если сон с 12 на 13 мая не сбудется в течение недели, то не стоит ждать в дальнейшем его исполнения.

Источник: rsute.ru