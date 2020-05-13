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Умер от коронавируса знаменитый трубач НОВАТа Павел Бурков в Новосибирске

16:24 13.05.2020 Фото: со страницы Павла Буркова в Facebook
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Умер Паша Бурков. Вирус разрушил весь организм здорового мужика. Каждый старался сделать что мог, чтобы спасти ему жизнь. Не получилось, — написал на своей странице в Facebook бывший директор филармонии Александр Савин.

Умер от коронавируса знаменитый трубач НОВАТа Павел Бурков в Новосибирске
Коллеги Буркова связывают его гибель с заражением коронавирусом

В Новосибирске скончался трубач НОВАТа Павел Бурков; со слов друзей и коллег музыканта, до смерти его лечили от коронавируса.

Ушёл из жизни знаменитый трубач Новосибирского оперного театра Павел Бурков. Коллеги Буркова связывают его гибель с заражением коронавирусом.

«Умер Паша Бурков. Вирус разрушил весь организм здорового мужика, трубача из Новосибирского оперного театра. Каждый старался сделать что мог, чтобы спасти ему жизнь. Не получилось», – написал на своей странице в Facebook бывший директор филармонии Александр Савин.

Савин обратился ко всем, кто «спокоен как крокодил и уверяет нас в том, что ничего страшного не происходит».

«Запомнили на всю жизнь лицо Паши, который мог бы жить и жить», – написал коллега музыканта.

Источник: sib.fm

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От редакции

Справедливо?

Ольга, 13 мая 2020 16:35
Профессиональные заболевания трубачей, наверное, нельзя не принять во внимание. Это и эмфизема лёгких, и сбой системы лёгкие-сердце, проблемы с венами. То, что он казался здоровым мужиком, таковым на самом деле мог и не быть.
Выражаю соболезнования родным и близким.

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