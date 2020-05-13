Умер от коронавируса знаменитый трубач НОВАТа Павел Бурков в Новосибирске

Умер Паша Бурков. Вирус разрушил весь организм здорового мужика. Каждый старался сделать что мог, чтобы спасти ему жизнь. Не получилось, — написал на своей странице в Facebook бывший директор филармонии Александр Савин.

Коллеги Буркова связывают его гибель с заражением коронавирусом

В Новосибирске скончался трубач НОВАТа Павел Бурков; со слов друзей и коллег музыканта, до смерти его лечили от коронавируса.

Ушёл из жизни знаменитый трубач Новосибирского оперного театра Павел Бурков. Коллеги Буркова связывают его гибель с заражением коронавирусом.

«Умер Паша Бурков. Вирус разрушил весь организм здорового мужика, трубача из Новосибирского оперного театра. Каждый старался сделать что мог, чтобы спасти ему жизнь. Не получилось», – написал на своей странице в Facebook бывший директор филармонии Александр Савин.

Савин обратился ко всем, кто «спокоен как крокодил и уверяет нас в том, что ничего страшного не происходит».

«Запомнили на всю жизнь лицо Паши, который мог бы жить и жить», – написал коллега музыканта.

Источник: sib.fm