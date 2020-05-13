Военный оркестр даст концерт для врачей и медсестер в Бердске

Концерт пройдет для медиков, которые сегодня работают в сложнейших условиях.
Концерт пройдет для медиков, которые сегодня работают в сложнейших условиях.
Благотворительная акция состоится в пятницу в 12 часов возле взрослого поликлинического отделения № 1 по адресу: Островского, 53.
В период пандемии во многих городах России музыканты поддерживают людей в белых халатах. К примеру, в Красноярске рок-музыкант решил немного порадовать находящихся в обсервации врачей и пациентов, принес аппаратуру и под гитару 40 минут исполнял любимые песни – и просто известные, и песни Победы.
Главный врач бердской городской больницы Алла Дробинская решила тоже поддержать своих коллег: красивая музыка хоть ненадолго поможет людям забыть о трудностях и проблемах. И заставит просто улыбнуться.