Военный оркестр даст концерт для врачей и медсестер в Бердске
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Военный оркестр даст концерт для врачей и медсестер в Бердске

4:02:105/13/2020
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Концерт пройдет для медиков, которые сегодня работают в сложнейших условиях.

Благотворительная акция состоится в пятницу в 12 часов возле взрослого поликлинического отделения № 1 по адресу: Островского, 53.

В период пандемии во многих городах России музыканты поддерживают людей в белых халатах. К примеру, в Красноярске рок-музыкант решил немного порадовать находящихся в обсервации врачей и пациентов, принес аппаратуру и под гитару 40 минут исполнял любимые песни – и просто известные, и песни Победы.

Главный врач бердской городской больницы Алла Дробинская решила тоже поддержать своих коллег: красивая музыка хоть ненадолго поможет людям забыть о трудностях и проблемах. И заставит просто улыбнуться.

Источник: svidetel24.info

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