Резкий скачок: на 28 месте по зараженным COVID-19 Новосибирская область. Сводка по регионам на 13 мая

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 242 271 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 48 003 человека.

Количество случаев COVID-19 растет



За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 028 в 83 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва — 4703

2. Московская область — 962

3. Санкт-Петербург — 435

4. Нижегородская область — 271

5. Свердловская область — 135

6. Волгоградская область — 124

7. Республика Дагестан — 109

8. Рязанская область — 97

9. Смоленская область — 97

10. Краснодарский край — 96

11. Калужская область — 94

12. Красноярский край — 93

13. Белгородская область — 90

14. Тульская область — 89

15. Ярославская область — 88

16. Ростовская область — 87

17. Республика Татарстан — 87

18. Тамбовская область — 85

19. Саратовская область — 85

20. Самарская область — 79

21. Республика Северная Осетия — 78

22. Чувашская Республика — 78

23. Тюменская область — 75

24. Кабардино-Балкарская Республика — 74

25. Новосибирская область — 74

26. Брянская область — 73

27. Владимирская область — 72

28. Курская область — 67

29. Ленинградская область — 66

30. Орловская область — 59

31. Приморский край — 53

32. Ставропольский край — 51

33. Челябинская область — 51

34. Оренбургская область — 50

35. Республика Башкортостан — 49

36. Ямало-Ненецкий АО — 49

37. Пермский край — 48

38. Липецкая область — 46

39. Ульяновская область — 46

40. Республика Саха (Якутия) — 46

41. Хабаровский край — 46

42. Астраханская область — 44

43. Мурманская область — 43

44. Республика Ингушетия — 43

45. Ханты-Мансийский АО — 43

46. Алтайский край — 43

47. Пензенская область — 42

48. Воронежская область — 40

49. Калининградская область — 40

50. Республика Мордовия — 37

51. Республика Калмыкия — 35

52. Республика Марий Эл — 32

53. Чеченская Республика — 28

54. Республика Бурятия — 28

55. Еврейская АО — 24

56. Омская область — 23

57. Забайкальский край — 22

58. Республика Хакасия — 21

59. Кировская область — 20

60. Иркутская область — 20

61. Камчатский край — 20

62. Архангельская область — 19

63. Республика Адыгея — 19

64. Костромская область — 18

65. Вологодская область — 17

66. Томская область — 17

67. Новгородская область — 14

68. Республика Тыва — 13

69. Амурская область — 13

70. Республика Коми — 12

71. Карачаево-Черкесская Республика — 12

72. Псковская область — 11

73. Ивановская область — 10

74. Тверская область — 10

75. Кемеровская область — 9

76. Республика Крым — 7

77. Республика Карелия — 5

78. Магаданская область — 5

79. Республика Алтай — 4

80. Чукотский АО — 4

81. Курганская область — 2

82. Сахалинская область — 1

83. Севастополь — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 242 271 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 48 003 человека.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Источник: Роспотребнадзор