Резкий скачок: на 28 месте по зараженным COVID-19 Новосибирская область. Сводка по регионам на 13 мая

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 028 в 83 регионах.
Распределение по субъектам
1. Москва — 4703
2. Московская область — 962
3. Санкт-Петербург — 435
4. Нижегородская область — 271
5. Свердловская область — 135
6. Волгоградская область — 124
7. Республика Дагестан — 109
8. Рязанская область — 97
9. Смоленская область — 97
10. Краснодарский край — 96
11. Калужская область — 94
12. Красноярский край — 93
13. Белгородская область — 90
14. Тульская область — 89
15. Ярославская область — 88
16. Ростовская область — 87
17. Республика Татарстан — 87
18. Тамбовская область — 85
19. Саратовская область — 85
20. Самарская область — 79
21. Республика Северная Осетия — 78
22. Чувашская Республика — 78
23. Тюменская область — 75
24. Кабардино-Балкарская Республика — 74
25. Новосибирская область — 74
26. Брянская область — 73
27. Владимирская область — 72
28. Курская область — 67
29. Ленинградская область — 66
30. Орловская область — 59
31. Приморский край — 53
32. Ставропольский край — 51
33. Челябинская область — 51
34. Оренбургская область — 50
35. Республика Башкортостан — 49
36. Ямало-Ненецкий АО — 49
37. Пермский край — 48
38. Липецкая область — 46
39. Ульяновская область — 46
40. Республика Саха (Якутия) — 46
41. Хабаровский край — 46
42. Астраханская область — 44
43. Мурманская область — 43
44. Республика Ингушетия — 43
45. Ханты-Мансийский АО — 43
46. Алтайский край — 43
47. Пензенская область — 42
48. Воронежская область — 40
49. Калининградская область — 40
50. Республика Мордовия — 37
51. Республика Калмыкия — 35
52. Республика Марий Эл — 32
53. Чеченская Республика — 28
54. Республика Бурятия — 28
55. Еврейская АО — 24
56. Омская область — 23
57. Забайкальский край — 22
58. Республика Хакасия — 21
59. Кировская область — 20
60. Иркутская область — 20
61. Камчатский край — 20
62. Архангельская область — 19
63. Республика Адыгея — 19
64. Костромская область — 18
65. Вологодская область — 17
66. Томская область — 17
67. Новгородская область — 14
68. Республика Тыва — 13
69. Амурская область — 13
70. Республика Коми — 12
71. Карачаево-Черкесская Республика — 12
72. Псковская область — 11
73. Ивановская область — 10
74. Тверская область — 10
75. Кемеровская область — 9
76. Республика Крым — 7
77. Республика Карелия — 5
78. Магаданская область — 5
79. Республика Алтай — 4
80. Чукотский АО — 4
81. Курганская область — 2
82. Сахалинская область — 1
83. Севастополь — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 242 271 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 48 003 человека.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Источник: Роспотребнадзор