Нашли сбежавшего с места смертельного ДТП в Бердске водителя
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Нашли сбежавшего с места смертельного ДТП в Бердске водителя

3:55:515/13/2020
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Молодой мужчина рассказал, что сбив женщину, испугался и уехал.

Напомню, что смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 9 мая ночью. Неизвестный автомобиль тёмного цвета, проезжая перекрёсток улиц Рогачёва и Боровая, сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Предположительно, это была иномарка, которую бердские полицейские сразу же объявили в розыск.

Как сообщила следователь Следственного отдела бердской полиции Ксения Жеребцова, вчера, 12 мая, совместными усилиями полицейских следователей и инспекторов областного полка ГИБДД скрывшийся автомобиль удалось найти в одном из гаражно-строительных кооперативов в Бердске. Это оказалась не иномарка, а автомобиль российского производства «Лада Калина», водителем и собственником в одном лице которого, по словам Ксении Павловны, является 29-летний житель Бердска.

Как рассказал сидевший за рулём в ту роковую ночь молодой мужчина следователю, он двигался по дороге с приемлемой скоростью, трезвый. Пока он двигался, уличное освещение отключилось. Когда перед капотом его автомобиля появился пешеход, он не понял. После совершения наезда, находясь в шоковом состоянии, он уехал с места ДТП и спрятал свой автомобиль в одном из гаражных боксов. Информацию о том, что он насмерть сбил женщину-пешехода, узнал из СМИ.

Эксперты-криминалисты осмотрели «Ладу Калину» и обнаружили на ней характерные следы ДТП и биологические следы. В настоящее время, как уточнила Ксения Жеребцова, проходит уголовно-процессуальная проверка по результатам которой будет принято решение.

Источник: svidetel24.info

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