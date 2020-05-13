Чем полезны Турбо-страницы Яндекса?

В последнее время стала популярна технология турбо-страниц, позволяющая создать простейшую версию сайта с более примитивным дизайном. Главное преимущество таких страниц в том, что загружаются они очень быстро буквально за пару секунд. Такой показатель достигается даже на устаревших устройствах и при медленном интернете.
Загрузка страниц для любого пользователя важна. Согласно статистике, порядка 50% пользователей закрывают сайт, если страница прогружается больше 3-ех секунд. Человек ищет в интернете ответ на свой вопрос и хочет получить его прямо сейчас. Кроме этого быстрота загрузки страниц влияет на выдачу в поисковых системах и является важнейшим показателем seo. Скорость – характеризует качество сайта.
Стоит отметить еще один плюс – для мобильных устройств ресурс будет адаптирован автоматически. Поэтому не придется разрабатывать дополнительно адаптивный дизайн. На смартфоне автоматически будет открываться удобная версия для чтения.
Если вы решили внедрить такую технологию для своего ресурса, то перед этим рекомендуется заказать аудит сайтов. Это поможет проанализировать сильные и слабые стороны ресурса. Специалисты подскажут, что нужно улучшить и что скорректировать. Также подскажут, что лучше вынести на страницу, а без чего можно обойтись. Такие рекомендации улучшат вашу позицию в органическом поиске.
На первый взгляд все турбо-страницы одинаковые и безликие. Но если подойти к вопросу грамотно, то можно выделить свой ресурс среди остальных. Увидев, в поисковой выдаче страницу, которая открывается мгновенно, пользователь вероятнее всего кликнет на нее и ему неважен будет дизайн, главное, что информация соответствует запросу. Если вы все еще думаете над тем, чтобы подключить данную технологию, то решайтесь прямо сейчас, чтобы улучшить качество ресурса.