Чем полезны Турбо-страницы Яндекса?

В последнее время стала популярна технология турбо-страниц, позволяющая создать простейшую версию сайта с более примитивным дизайном. Главное преимущество таких страниц в том, что загружаются они очень быстро буквально за пару секунд. Такой показатель достигается даже на устаревших устройствах и при медленном интернете.

Загрузка страниц для любого пользователя важна. Согласно статистике, порядка 50% пользователей закрывают сайт, если страница прогружается больше 3-ех секунд. Человек ищет в интернете ответ на свой вопрос и хочет получить его прямо сейчас. Кроме этого быстрота загрузки страниц влияет на выдачу в поисковых системах и является важнейшим показателем seo. Скорость – характеризует качество сайта.

Стоит отметить еще один плюс – для мобильных устройств ресурс будет адаптирован автоматически. Поэтому не придется разрабатывать дополнительно адаптивный дизайн. На смартфоне автоматически будет открываться удобная версия для чтения.



Яндекс в поисковой выдаче обозначает страницы, которые быстро загружаются, значком ракеты. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что пользователям и поисковым роботам нравятся быстро загружающиеся страницы.Если вы решили внедрить такую технологию для своего ресурса, то перед этим рекомендуется заказать аудит сайтов . Это поможет проанализировать сильные и слабые стороны ресурса. Специалисты подскажут, что нужно улучшить и что скорректировать. Также подскажут, что лучше вынести на страницу, а без чего можно обойтись. Такие рекомендации улучшат вашу позицию в органическом поиске.На первый взгляд все турбо-страницы одинаковые и безликие. Но если подойти к вопросу грамотно, то можно выделить свой ресурс среди остальных. Увидев, в поисковой выдаче страницу, которая открывается мгновенно, пользователь вероятнее всего кликнет на нее и ему неважен будет дизайн, главное, что информация соответствует запросу. Если вы все еще думаете над тем, чтобы подключить данную технологию, то решайтесь прямо сейчас, чтобы улучшить качество ресурса.