Из-за неразберихи чиновников в блокаде оказались дачники Бердска

Без паники, граждане, в администрации о вас помнят!
Без паники, граждане, в администрации о вас помнят!
В связи с опубликованной накануне на сайте администрации новости о том, что с 13 мая общественный транспорт Бердска начинает возить народ на дачи, самые расторопные садоводы успели воспользоваться долгожданной услугой, не оттягивая удовольствия до субботы, а прямо сегодня же рано утром. По свидетельству очевидцев, на дачи в район водозабора успели выехать порядка пяти автобусов с пассажирами. В пересчёте на количество перевезённых дачников, получается, что в район водозабора успели уехать с соблюдением социальной дистанции около двух сотен дачников. Если без соблюдения — по грубым подсчётам получается порядка пяти сотен садоводов.
И всё бы ничего, если бы к обеду того же дня от «законотворцев» из мэрии не стало известно, что…
— С сегодняшнего дня движение дачных автобусных маршрутов на территории Бердска приостановлено до соответствующего решения оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции Новосибирской области.
— А как же быть увезённым утром на дачу садоводам, которых по большей мере пять сотен? — спросите вы.
— А не нужно паниковать, — успокоила прессу Надежда Нятина, начальник транспортного управления горадминистрации. — Сегодня всех вывезем. Планируется совершить три рейса, которые заберут жителей Бердска с дач — в 18.00, 19.00 и 20.00.
Спешим сообщить бердчанам, застрявшим на своих садовых угодьях, что власть о вас помнит. Ожидайте автобусы на остановках в районе указанных часов. А если вдруг опоздаете на последний, звоните в единую диспетчерскую службу Бердска. С мобильного это: 8 (383-41) 2-18-18. Ведь что ни говорите, не по своей воле вы оказались в своеобразной блокаде на собственной даче.