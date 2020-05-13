Выбираем мужской клатч

С появлением мужских клатчей, кошельки и портмоне ушли на второй план.

Большинство мужчин стали проявлять интерес к сумкам небольших размеров. Они намного удобнее и легко помещаются в руке. Мужчинам не нужно носить с собой косметичку, зеркальце и другие принадлежности. Достаточно отделения для банкнот, документов и телефона. На полках магазинов встречаются различные модели, но лучше всего выбрать мужской клатч из натуральной кожи, так как он придает солидности, статусности и прослужит намного дольше дерматиновых аналогов.

Почему многие выбирают именно клатч?

Это удобно. Все необходимо в одном месте: деньги, паспорт, ключи и какие-то мелочи.

Практично. Если будете носить все с собой и в одной сумке, то предостережете себя от потери ключей и важных бумаг.

Надежно. Застежка в клатче делается не в декоративных целях. Это необходимая деталь, которая отвечает за сохранность.

Статусность. Модный аксессуар подчеркивает стильный образ, придает элегантности. Вы будете выглядеть свежо и модно.

Доступность. Клатчи сейчас представлены в разной ценовой категории, поэтому каждый найдет себе подходящую модель.

На что обратить внимание при выборе?

Если прислушаться к советам опытных дизайнеров, обратить внимание на пару деталей, то получится выбрать по-настоящему удобную и стильную вещь.

В первую очередь надо оценить функциональность модели;

Подобрать цветовое решение, продумать сочетание с гардеробом;

Выбрать материал изготовления ;

Обратить внимание на декоративную отделку;

Определится с размером изделия.

В магазинах представлен большой выбор цветовых решений, поэтому можно иметь несколько клатчей для разных случаев. Если вы сторонник универсальности, то выбирайте модель такого цвета, который подчеркнет индивидуальность и дополнит образ. Стильный аксессуар придает уверенности и привлекательности.

Всегда остаются популярными клатчи классических цветов: черный, коричневый, темно-синий. Черный всегда олицетворяет мужество и будет подходить практически к любому образу, в том числе к спортивной одежде.