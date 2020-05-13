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Выбираем мужской клатч

16:33 13.05.2020
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С появлением мужских клатчей, кошельки и портмоне ушли на второй план.

Большинство мужчин стали проявлять интерес к сумкам небольших размеров. Они намного удобнее и легко помещаются в руке. Мужчинам не нужно носить с собой косметичку, зеркальце и другие принадлежности. Достаточно отделения для банкнот, документов и телефона. На полках магазинов встречаются различные модели, но лучше всего выбрать мужской клатч из натуральной кожи, так как он придает солидности, статусности и прослужит намного дольше дерматиновых аналогов.

Почему многие выбирают именно клатч?

  • Это удобно. Все необходимо в одном месте: деньги, паспорт, ключи и какие-то мелочи.
  • Практично. Если будете носить все с собой и в одной сумке, то предостережете себя от потери ключей и важных бумаг.
  • Надежно. Застежка в клатче делается не в декоративных целях. Это необходимая деталь, которая отвечает за сохранность.
  • Статусность. Модный аксессуар подчеркивает стильный образ, придает элегантности. Вы будете выглядеть свежо и модно.
  • Доступность. Клатчи сейчас представлены в разной ценовой категории, поэтому каждый найдет себе подходящую модель.

На что обратить внимание при выборе?

Если прислушаться к советам опытных дизайнеров, обратить внимание на пару деталей, то получится выбрать по-настоящему удобную и стильную вещь.

  • В первую очередь надо оценить функциональность модели;
  • Подобрать цветовое решение, продумать сочетание с гардеробом;
  • Выбрать материал изготовления;
  • Обратить внимание на декоративную отделку;
  • Определится с размером изделия.

В магазинах представлен большой выбор цветовых решений, поэтому можно иметь несколько клатчей для разных случаев. Если вы сторонник универсальности, то выбирайте модель такого цвета, который подчеркнет индивидуальность и дополнит образ. Стильный аксессуар придает уверенности и привлекательности.

Всегда остаются популярными клатчи классических цветов: черный, коричневый, темно-синий. Черный всегда олицетворяет мужество и будет подходить практически к любому образу, в том числе к спортивной одежде.

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