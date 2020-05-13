Второе место в мире по зараженным коронавирусом держит Россия на 13 мая. Инфицирован 242 271 человек

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 242 271 случаев коронавирусной инфекции, уточняют в штабе. Таким образом, по данным Университета Джона Хопкинса (США), который ведет мониторинг распространения Covid-19 в мире, Россия за сутки поднялась в антирейтинге с 4-го места на 2-е и придерживается его, обойдя Великобританию (224,3 тыс.) и Испанию (227,4 тыс.). На первом месте остаются США с 1 млн 347,9 тыс. зарегистрированных случаев.
Источник: jhu.edu
Второй заголовок: "Второе место по зараженным, Россия..."
Ребят, ну скажите честно, неужели вы не находите взаимосвязи совсем?! Хоть в лоб, хоть по лбу... В маски, в перчатки, в оковы вас заковывай!
У нас, в подбрюшье, народы с миллиардным количеством человек. Нигде нет такой паники и раздутой статистики. "Заболевших ковид" даже меньше, чем от обычного гриппа! Индия, Пакистан, Бангладеш - страны с примитивнейшей медициной, нижайшим социальным уровнем, там в процентном отношении "короны" просто нет! Там не доплачивают врачам за приписки больных, в силу нищеты государств. Там, где вводится тестирование, там и отмечается рост заболеваний!