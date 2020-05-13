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Второе место в мире по зараженным коронавирусом держит Россия на 13 мая. Инфицирован 242 271 человек

18:09 13.05.2020 Фото: jhu.edu
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На первом месте остаются США с 1 млн 347,9 тыс. зарегистрированных случаев. Россия обошла Великобританию (224,3 тыс.) и Испанию (227,4 тыс.).

Второе место в мире по зараженным коронавирусом держит Россия на 13 мая. Инфицирован 242 271 человек
Россия вышла на второе место по количеству зараженных

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 242 271 случаев коронавирусной инфекции, уточняют в штабе. Таким образом, по данным Университета Джона Хопкинса (США), который ведет мониторинг распространения Covid-19 в мире, Россия за сутки поднялась в антирейтинге с 4-го места на 2-е и придерживается его, обойдя Великобританию (224,3 тыс.) и Испанию (227,4 тыс.). На первом месте остаются США с 1 млн 347,9 тыс. зарегистрированных случаев.

Источник: jhu.edu

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От редакции

Будет еще больше больных?

Аноним, 13 мая 2020 20:42
Первый заголовок: "Второе место по тестированию, Россия".
Второй заголовок: "Второе место по зараженным, Россия..."

Ребят, ну скажите честно, неужели вы не находите взаимосвязи совсем?! Хоть в лоб, хоть по лбу... В маски, в перчатки, в оковы вас заковывай!
У нас, в подбрюшье, народы с миллиардным количеством человек. Нигде нет такой паники и раздутой статистики. "Заболевших ковид" даже меньше, чем от обычного гриппа! Индия, Пакистан, Бангладеш - страны с примитивнейшей медициной, нижайшим социальным уровнем, там в процентном отношении "короны" просто нет! Там не доплачивают врачам за приписки больных, в силу нищеты государств. Там, где вводится тестирование, там и отмечается рост заболеваний!

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