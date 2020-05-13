Второе место в мире по зараженным коронавирусом держит Россия на 13 мая. Инфицирован 242 271 человек

Россия вышла на второе место по количеству зараженных

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 242 271 случаев коронавирусной инфекции, уточняют в штабе. Таким образом, по данным Университета Джона Хопкинса (США), который ведет мониторинг распространения Covid-19 в мире, Россия за сутки поднялась в антирейтинге с 4-го места на 2-е и придерживается его, обойдя Великобританию (224,3 тыс.) и Испанию (227,4 тыс.). На первом месте остаются США с 1 млн 347,9 тыс. зарегистрированных случаев.

Источник: jhu.edu