Взыскание налогов с юридического лица

Однако, в практике случаются ситуации, когда суд удовлетворил все взыскания с должника, однако верховный суд полностью отменяет данное решение. Как сообщает сайт Институт судебных экспертиз и криминалистики Ceur.ru существует ряд ситуаций, когда должник имеет право не выплачивать все задолженности.

Особенности процедуры

Чтобы понять особенности данной процедуры, рассмотрим ее на примере одного судебного дела. В 2011 году, согласно решению арбитражного суда, К. был назначен управляющим компании ООО «Транспортная компания «НовАвто». В период с 1 января 2011 года по 9 сентября 2015 года компания не выплатила НДС в размере 7 млн. руб.

В 2016 году налоговая проверка установила факт неуплаты, и обязала выплатить штраф, но компания этого не сделала. Тогда прокурор обратился с иском к К. в суд, где его требования удовлетворили.

В своем заключении суд указал, что К. несет ответственность за причинения ущербу бюджету. Размер ущерба определили исходя из результатов налоговой проверки. Однако К. решил оспорить это решение и обратился в ВС, в котором приняли сторону ответчика.

Верховный суд определил, что для правильного разрешения дела, суды должны были: