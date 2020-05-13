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Меры профилактики распространения коронавируса в Астрахани

16:46 13.05.2020
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Новостные порталы – это источник всех последних событий, происходящих в стране и мире.

Особенно важно следить за ситуацией сейчас, когда в мире бушует опасный вирус. Узнать астраханские новости за сегодня можно на представленном ресурсе.

Меры профилактики распространения вируса на ЖД вокзалах

Руководство Астрахани и Верхнего Баскунчака, решили улучшить профилактические меры против распространения коронавируса, поэтому на ЖД вокзалах установили антисептические средства для обработки рук.

Как известно, большинство больных заражаются вирусом контактным путем, то есть через грязные руки. Именно по этой причине, антисептические средства на вокзалах были установлены в следующих местах:

  1. Возле билетных касс.
  2. Около санитарных зон.
  3. Рядом с выходными досмотровыми группами.

Помимо антисептиков, также в помещении оборудовали столы, где есть обеззараживающие средства и салфетки.

При этом, руководство вокзала тщательно следит за чистотой помещения. По этой причине в течении дня проводят генеральную уборку, а также тщательно обрабатываются все контактные поверхности (ручки, столы, подлокотники, полочки и пр.).

Для обработки используют качественные дезинфицирующие средства, которые не вызывают аллергических реакций и полностью безопасны для здоровья человека.

Кроме того, чтобы быстро определить наличие заболевания, холдинг «РЖД» регулярно проводит замеры температуры у всех работников.

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