Хлоркой не пахнет: два раза в неделю моют стены, поручни, лифты в пандемию коронавируса в Бердске

Два раза в неделю моют подъезды в Бердске

В пандемию коронавируса работа управляющих компаний не останавливается. По словам начальника отдела энергетики и ЖКХ Татьяны Золотухиной, очень много поступает звонков по поводу уборки мест общего пользования. Горожан интересует периодичность уборки и использование дезсредств.

— Все управляющие компании обеспечены запасом дезсердств. Некоторые жители жалуются, что подъезды не обрабатываются, потому что не чувствуется запах хлора. Составы рекомендованные Роспотребнадзором с щадящим запахом. Стены, лифты, поручни обрабатываются два раза в неделю,- сообщила Татьяна Владимировна 13 мая.

Для поддержания санитарного состояния подъездов двух обработок в неделю достаточно. Но если у жильцов есть желание увеличить число уборок в доме, совет дома может обратиться в управляющую компанию.