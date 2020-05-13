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Хлоркой не пахнет: два раза в неделю моют стены, поручни, лифты в пандемию коронавируса в Бердске

22:15 13.05.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Управляющие компании используют составы рекомендованные Роспотребнадзором с щадящим запахом, рассказала начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина.

Хлоркой не пахнет: два раза в неделю моют стены, поручни, лифты в пандемию коронавируса в Бердске
Два раза в неделю моют подъезды в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Хлоркой не пахнет: два раза в неделю моют стены, поручни, лифты в пандемию коронавируса в Бердске

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В пандемию коронавируса работа управляющих компаний не останавливается. По словам начальника отдела энергетики и ЖКХ Татьяны Золотухиной, очень много поступает звонков по поводу уборки мест общего пользования. Горожан интересует периодичность уборки и использование дезсредств.

— Все управляющие компании обеспечены запасом дезсердств. Некоторые жители жалуются, что подъезды не обрабатываются, потому что не чувствуется запах хлора. Составы рекомендованные Роспотребнадзором с щадящим запахом. Стены, лифты, поручни обрабатываются два раза в неделю,- сообщила Татьяна Владимировна 13 мая.

Для поддержания санитарного состояния подъездов двух обработок в неделю достаточно. Но если у жильцов есть желание увеличить число уборок в доме, совет дома может обратиться в управляющую компанию.

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От редакции

Как часто убирают ваш подъезд?

женщина, 13 мая 2020 17:53
на Попова 35 никто ничем не обрабатывает!!!!
аноним, 13 мая 2020 17:56
гурман не моет подъезды

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