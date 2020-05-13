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Наводят порядок квартирах в самоизоляцию и захламляют площадки крупногабаритным мусором жители Бердска. Как быстро его должны вывозить?

18:00 13.05.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Заявка должна поступать через управляющую компанию перевозчику, рассказала начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина.

Наводят порядок квартирах в самоизоляцию и захламляют площадки крупногабаритным мусором жители Бердска. Как быстро его должны вывозить?
Крупногабаритный мусор должен находиться в пределах контейнерной площадки
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Наводят порядок квартирах в самоизоляцию и захламляют площадки крупногабаритным мусором жители Бердска. Как быстро его должны вывозить?

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Возле некоторых мусорных контейнеров можно увидеть крупногабаритный мусор. Начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина 13 мая на оперативном штабе по противодействию коронавируса объяснила это тем, что с момента поступления заявки от управляющей компании у регионального оператора есть пять дней на вывоз мусора.

— Это можно объяснить тем, что люди находясь дома наводят порядок и поэтому есть момент переполнения. Региональный оператор вполне справляется с данным вопросом. Неубранных территорий мы не видим. Все хорошо, — считает Татьяна Владимировна.

Напомним, что штаб теперь проходит в онлайн режиме.

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От редакции

У вас вовремя вывозят крупногабаритный мусор?

Boeing 777-300ER, 13 мая 2020 20:50
На Ленина 39 быстро увозят. Подолгу не лежит. А я сегодня убрал с бердского побережья 160-литровый мешок мусора.

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