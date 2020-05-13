Наводят порядок квартирах в самоизоляцию и захламляют площадки крупногабаритным мусором жители Бердска. Как быстро его должны вывозить?

Крупногабаритный мусор должен находиться в пределах контейнерной площадки

Возле некоторых мусорных контейнеров можно увидеть крупногабаритный мусор. Начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина 13 мая на оперативном штабе по противодействию коронавируса объяснила это тем, что с момента поступления заявки от управляющей компании у регионального оператора есть пять дней на вывоз мусора.

— Это можно объяснить тем, что люди находясь дома наводят порядок и поэтому есть момент переполнения. Региональный оператор вполне справляется с данным вопросом. Неубранных территорий мы не видим. Все хорошо, — считает Татьяна Владимировна.

Напомним, что штаб теперь проходит в онлайн режиме.