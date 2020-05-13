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Выгорел тепловоз на станции Линево из-за неисправного электрооборудования

18:03 13.05.2020 Фото: ОНД по Искитимскому району
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Пожар случился в 300 метрах от железнодорожного вокзала. В тепловозе поврежден электрокабель четвертого моторного колесного блока.

Выгорел тепловоз на станции Линево из за неисправного электрооборудования
Тепловоз поврежден огнем

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в понедельник вечером в Искитимском районе загорелся тепловоз.

Происшествие случилось 11 мая в 18.20.

— В это время поступило сообщение о пожаре тепловоза в Искитимском районе на станции Линево, — сообщили в районном отделе надзорной деятельности.

Это произошло в 300 метрах от железнодорожного вокзала. В результате пожара в тепловозе поврежден электрокабель четвертого моторного колесного блока. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования, уточнили в ОНД.

Выгорел тепловоз на станции Линево из за неисправного электрооборудования

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