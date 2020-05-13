Выгорел тепловоз на станции Линево из-за неисправного электрооборудования

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в понедельник вечером в Искитимском районе загорелся тепловоз.
Происшествие случилось 11 мая в 18.20.
— В это время поступило сообщение о пожаре тепловоза в Искитимском районе на станции Линево, — сообщили в районном отделе надзорной деятельности.
Это произошло в 300 метрах от железнодорожного вокзала. В результате пожара в тепловозе поврежден электрокабель четвертого моторного колесного блока. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования, уточнили в ОНД.