Выгорел тепловоз на станции Линево из-за неисправного электрооборудования

Пожар случился в 300 метрах от железнодорожного вокзала. В тепловозе поврежден электрокабель четвертого моторного колесного блока.

Тепловоз поврежден огнем

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в понедельник вечером в Искитимском районе загорелся тепловоз.

Происшествие случилось 11 мая в 18.20.

— В это время поступило сообщение о пожаре тепловоза в Искитимском районе на станции Линево, — сообщили в районном отделе надзорной деятельности.

Это произошло в 300 метрах от железнодорожного вокзала. В результате пожара в тепловозе поврежден электрокабель четвертого моторного колесного блока. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования, уточнили в ОНД.