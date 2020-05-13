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Только поступающие в вузы будут сдавать ЕГЭ в 2020 году

18:03 13.05.2020 Фото: pixabay
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Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период.

Только поступающие в вузы будут сдавать ЕГЭ в 2020 году
Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время

Министерство просвещения России решило перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на более поздний срок, дата уточняется, сообщает Минпросвящения.

-Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период, — заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве добавили, что окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, все сроки будут утверждены правительством и закреплены на законодательном уровне.

В пунктах проведения ЕГЭ ограничат число сдающих экзамен. Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.

Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что ЕГЭ планируется проводить только для тех выпускников, кто намерен поступать в вузы. ЕГЭ — действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.

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