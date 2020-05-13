Разрешат проникать в квартиры, вскрывать автомобили, досматривать граждан полицейским России

Для задержанию лиц, застигнутых на месте преступления и скрывающихся, закон предлагается дополнить нормой, предусматривающей возможность проникновения сотрудников полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания. И проникать в авто для спасения детей.

Полицейским расширят полномочия

Госдума начала рассматривать поправки к федеральному закону «О полиции», сообщили на сайте нижней палаты парламента 13 мая.

Законопроект разработан в целях уточнения полномочий полиции, а также усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан. Его положения основаны на результатах анализа правоприменительной практики в сфере законодательного обеспечения деятельности полиции, в частности, совершенствования Федерального закона «О полиции», в ходе которого удалось выявить ряд проблем, препятствующих полиции эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств.

При подготовке законопроекта учтены также предложения органов государственной власти субъектов РФ, территориальных органов МВД России, ветеранов органов внутренних дел, общественных объединений и граждан.

Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию их обязанностей и прав, исключение из отраслевого законодательства норм, которые носят неопределенный характер.

Проектируемые изменения норм Федерального закона «О полиции» необходимы для совершенствования деятельности полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений.

Так, в настоящее время существует практическая потребность в проведении полицией осмотра мест происшествия, местности, помещений, транспортных средств, предметов, документов и иных объектов в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях. Указанная информация может быть получена путем визуального обследования указанных объектов и фиксации его результатов в определенном акте. Однако Федеральный закон «О полиции» предоставляет полиции право производить осмотр лишь в некоторых специальных случаях (пункты 18, 20, 25 части 1 статьи 13, часть 16 статьи 14, часть 4 статьи 15). 90041118 В целях отграничения соответствующих проверочных действий от мероприятий, осуществляемых в рамках правоотношений, регламентированных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, законопроектом часть 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» дополняется нормой, согласно которой сотрудники полиции вправе осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях.

Данная норма корреспондирует закрепленной пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона «О полиции» обязанности полиции документировать в том числе обстоятельства происшествия.

Реализация указанного предложения позволит повысить качество проверки сообщений о происшествиях.

В целях возложения на полицию обязанности по принятию безотлагательных мер к задержанию лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, и (или) скрывающихся с места совершения ими такого деяния и (или) лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают, как на совершивших деяние, содержащее признаки преступления, статью 15 Федерального закона «О полиции» предлагается дополнить нормой, предусматривающей возможность проникновения сотрудников полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания указанных лиц.

Кроме того, полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность (например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие), наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление.

Федеральный закон «О полиции» предлагается дополнить новой статьей 151, определяющей порядок реализации указанного права, а также порядок информирования собственника либо иного законного владельца транспортного средства о вскрытии транспортного средства и возникающих в связи с этим правах и обязанностях. Аналогичным полномочием обладают войска национальной гвардии Российской Федерации (пункт 2 части 1 статьи 8, статья 11 Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»). 90041118 Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.

Законопроектом полиции предоставляется право осуществлять в границах территорий (на отдельных участках местности), определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, осмотр граждан, находящихся при них вещей (предметов, механизмов, веществ), транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением в случае необходимости технических средств, для предупреждения проноса (провоза) предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен.

Также в статье 16 Федерального закона «О полиции» закрепляется, что в период оцепления (блокирования) территорий (участков местности) и объектов полиция может осуществлять осмотр граждан, находящихся при них вещей (предметов, механизмов, веществ), транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением в случае необходимости технических средств. При отказе гражданина подвергнуться личному осмотру или представить для осмотра транспортное средство и перевозимые грузы полиция имеет право не допускать его проход и выезд транспортного средства с таких территорий (участков местности) и объектов до снятия оцепления (блокирования).

Проектируемое предписание не является законодательной новеллой, поскольку аналогичный подход уже реализуется в рамках статьи 48 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», в соответствии с которой сотрудники органов внутренних дел проводят досмотр граждан, транспортных средств и перевозимых грузов в границах территорий, определенных решениями органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В развитие указанной нормы субъектами Российской Федерации приняты соответствующие акты (например, постановлением Правительства Москвы от 23 декабря 2008 г. № 1187-ПП город Москва определен территорией, в пределах которой осуществляется контроль за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров). Решения аналогичного характера принимались и в других субъектах Российской Федерации (постановление Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2010 г. №35-пр, 90041118 постановление Правительства Республики Алтай от 2 ноября 2010 г. №238, указ Губернатора Свердловской области от 24 сентября 2009 г. № 864-УГ и другие).

Проектируемая норма с учетом опыта реализации положений Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» распространяет и адаптирует к современным потребностям противодействия преступности имеющуюся практику, в том числе в отношении других объектов, являющихся средствами, орудиями или предметами преступлений и административных правонарушений, представляющих высокую степень угрозы общественной безопасности (оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, радиационно-, химически- и бактериологически опасных веществ).

Между тем положения Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», определяющие соответствующие меры государственного принуждения, в виду специфики предмета правового регулирования носят эпизодический характер.

Отдельные положения законопроекта направлены на обеспечение логичности и последовательности структурного построения Федерального закона «О полиции».

Используемая в части 2 статьи 7 Федерального закона «О полиции» формулировка «не должен быть связан решениями политических партий» не корректна, поскольку не усматривается, о какой связи идет речь. Предлагается заменить ее словами «не должен быть зависим от решений политических партий», не допускающими неоднозначного толкования и подчеркивающими принцип «политического нейтралитета», которым должны руководствоваться сотрудники полиции при исполнении служебных обязанностей и реализации предоставленных им прав.

Предлагаемые законопроектом решения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Внесение проектируемых изменений не повлечет дополнительных расходов средств из федерального бюджета.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел 90041118 об административных правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.