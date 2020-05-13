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Обожгла лицо медсестра госпиталя для пациентов с COVID-19 из-за нехватки средств защиты во Владимирской области

18:50 13.05.2020 Фото: СКР
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Врачи увольняются — нет поддержки и й защиты. В другой больнице сообщают о некачественном ремонте и якобы нецелевом использовании средств. СКР начал проверку.

Обожгла лицо медсестра госпиталя для пациентов с COVID 19 из за нехватки средств защиты во Владимирской области
Следственный комитет проверят факты, изложенные в СМИ

В эфире федерального канала вышел сюжет об инфекционном госпитале в городе Карабаново Владимирской области, куда поступают пациенты с коронавирусом, о котором средства массовой информации уже сообщали после того, как медсестра опубликовала в сети Интернет фотографию обожженного лица из-за нехватки средств защиты.Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СУ СК России по Владимирской области продолжается проведение проверки по данному факту.

В сюжете сообщается, что врачи увольняются из-за нехватки поддержки и средств индивидуальной защиты. Также корреспондент упоминает и про другую больницу – струнинскую, о некачественном ремонте и якобы нецелевом использовании средств в которой СМИ уже рассказывали ранее.

Журналисты делают акцент на том, что местные чиновники игнорируют просьбы медиков. Глава СК России поручил руководству следственного управления по Владимирской области доложить обо всех аспектах, касающихся нарушения прав медицинских сотрудников, на которые обратили внимание корреспонденты, и о мерах, принятых по озвученным фактам.

Расследование изложенных в СМИ фактов взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

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