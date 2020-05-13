Отремонтировать Госуслуги потребовал Путин после его обвала желающими получить 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет

По словам президента, за 12 мая на портал поступило более 1 млн заявок. И сайт не справился. Минкомсвязь по поручению президента наладил работу.

Владимир Путин рассказал об обвалившемся сайте госуслуг

Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок 13 мая упомянул обвалившийся накануне сайт госуслуг, сообщает Кремль.

-Но прежде чем мы начнем обсуждать вопросы, связанные с поддержкой авиаперевозок и авиастроительной отрасли, я хочу вот о чем сказать. Мы регулярно проводим отраслевые совещания, но важно, чтобы все мероприятия, которые мы задумываем, все мероприятия, которые мы планируем, вовремя и в полном объеме осуществлялись.

Что имею здесь в виду. 11 числа после достаточно серьезной проработки с правительством, с администрацией я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса. Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал «Госуслуги» не справился с этим объемом обращений. Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание, так же как и на другие вопросы подобного рода, — заявил президент, призвав участников совещания к дисциплине и обязательному исполнению всех указов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подать заявку на портале госуслуг для получения денег не получалось сутки — сайт обвалился.