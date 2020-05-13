17-я жертва COVID-19: Скончался от коронавируса известный трубач Павел Бурков из НОВАТ в Новосибирске

Известному музыканту было 54 года. Он всю жизнь проработал в театре оперы и балета. Он умер 12 мая. Павел запустил заболевание, и его организм не справился с коронавирусом.

Музыкант Павел Бурков умер от коронавируса 12 мая

В Новосибирске из-за COVID-19 умер трубач Павел Бурков. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook рассказала бывший директор новосибирской филармонии Татьяна Людмилина.

«Не стало Паши. Невозможный ужас! 54 года. Молодой, крепкий, позитивный, весельчак!

Всегда откликался на просьбы и помогал всем. Всю жизнь проработал в театре оперы и балета, и ушёл в день его 75-летия», – пишет женщина. – Когда уже он сам уйдёт, этот проклятый вирус, забирающий таких молодых и ранее здоровых?».

Это уже 17 смерть в регионе от коронавирусной инфекции. Новой жертвой стал музыкант в возрасте 54 лет. Он скончался во вторник, 12 мая. По словам его друзей, Павел запустил заболевание, в результате здоровый человек не справился с коронавирусом.