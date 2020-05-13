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Порка Путина: отчитал региональных чиновников за неисполнение его указов президент. «Пока несколько раз не сказал»

19:38 13.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Как заявил глава государства, причитающиеся выплаты получили меньше половины всего числа российских медработников. На 9 мая это сделали только 56 регионов.

Порка Путина: отчитал региональных чиновников за неисполнение его указов президент. Пока несколько раз не сказал
Владимир Путин раскритиковал региональных чиновников за недисциплинированность

Президент России Владимир Путин раскритиковал региональные правительства за несвоевременное исполнение его распоряжений. В частности, он коснулся положенных медработникам выплат.

«Пока несколько раз не сказал, не во всех регионах провели выплаты медработникам», — заявил президент во время проведения совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Также глава государства отметил, что, по его данным, по состоянию на 9 мая выплаты осуществлены только в 56 субъектах РФ — средства на руки получили меньше половины всего установленного числа медицинских сотрудников.

Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Давайте начнем работу.

Но прежде чем мы начнем обсуждать вопросы, связанные с поддержкой авиаперевозок и авиастроительной отрасли, я хочу вот о чем сказать. Мы регулярно проводим отраслевые совещания, но важно, чтобы все мероприятия, которые мы задумываем, все мероприятия, которые мы планируем, вовремя и в полном объеме осуществлялись.

Что имею здесь в виду. 11 числа после достаточно серьезной проработки с Правительством, с Администрацией я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса. Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал «Госуслуги» не справился с этим объемом обращений. Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание, так же как и на другие вопросы подобного рода.

Ведь если мы в сегодняшних достаточно сложных условиях, в том числе и для бюджета – а для бюджета ситуация непростая, имея в виду падение цен на наши традиционные экспортные товары, на нефть, на другие энергоносители, цены упали, доходы бюджета существенно сократились, а мы тем не менее изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли, отдельные предприятия, – если мы это делаем, то тогда нужно доводить все до конца, иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет.

То же касается – я говорил об этом в прошлый раз – дополнительных выплат медицинским работникам. Как я 11 [мая] сказал, к сожалению, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись. Сейчас уже только в двух или в трех нет этих выплат. Стоило обратить на это внимание – и пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу?

Я прошу вас обратить внимание на исполнительскую дисциплину.

Сейчас поговорим на этом совещании – мы регулярно, как я уже сказал, проводим отраслевые совещания по поддержке экономики и рабочих мест, занятости, доходов граждан. Сегодня, как и договаривались, в комплексе обсудим ситуацию в авиации. Вместе с представителями бизнеса рассмотрим текущее состояние и задачи развития отечественных авиакомпаний, аэропортов, а также авиастроительных предприятий.

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От редакции

Кресла зашатаются?

Covid-19, 13 мая 2020 20:55
Кремлевские политтехнологи держат марку.
В такое "трудное время" народу нужна сильная рука, нужен ОТЕЦ нации, который постоянно общается с людьми, откровенничает, проявляет эмоции в отношении "врагов народа"! Тут же, к месту, что-то тявкают чиновницы про доплаты населению - УВОЛИТЬ К ЧЕРТЯМ! Фсб задержало несостоявшегося террориста - тоже плюс! Всё в стране работает, борется, сопереживает страданию народа... Всюду посыпались пяти-, десятитысячные поддержки молодым семьям. Как хорошо!
Ой, а еще важные новости - ведь премьер-министр и миньон-атташе президента тоже пострадали от коронавируса и теперь народ не одинок в своих страданиях. Вместе окрепнем в борьбе!

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