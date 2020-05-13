Порка Путина: отчитал региональных чиновников за неисполнение его указов президент. «Пока несколько раз не сказал»

Президент России Владимир Путин раскритиковал региональные правительства за несвоевременное исполнение его распоряжений. В частности, он коснулся положенных медработникам выплат.
«Пока несколько раз не сказал, не во всех регионах провели выплаты медработникам», — заявил президент во время проведения совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
Также глава государства отметил, что, по его данным, по состоянию на 9 мая выплаты осуществлены только в 56 субъектах РФ — средства на руки получили меньше половины всего установленного числа медицинских сотрудников.
Дословно
В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!
Давайте начнем работу.
Но прежде чем мы начнем обсуждать вопросы, связанные с поддержкой авиаперевозок и авиастроительной отрасли, я хочу вот о чем сказать. Мы регулярно проводим отраслевые совещания, но важно, чтобы все мероприятия, которые мы задумываем, все мероприятия, которые мы планируем, вовремя и в полном объеме осуществлялись.
Что имею здесь в виду. 11 числа после достаточно серьезной проработки с Правительством, с Администрацией я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса. Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал «Госуслуги» не справился с этим объемом обращений. Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание, так же как и на другие вопросы подобного рода.
Ведь если мы в сегодняшних достаточно сложных условиях, в том числе и для бюджета – а для бюджета ситуация непростая, имея в виду падение цен на наши традиционные экспортные товары, на нефть, на другие энергоносители, цены упали, доходы бюджета существенно сократились, а мы тем не менее изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли, отдельные предприятия, – если мы это делаем, то тогда нужно доводить все до конца, иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет.
То же касается – я говорил об этом в прошлый раз – дополнительных выплат медицинским работникам. Как я 11 [мая] сказал, к сожалению, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись. Сейчас уже только в двух или в трех нет этих выплат. Стоило обратить на это внимание – и пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу?
Я прошу вас обратить внимание на исполнительскую дисциплину.
Сейчас поговорим на этом совещании – мы регулярно, как я уже сказал, проводим отраслевые совещания по поддержке экономики и рабочих мест, занятости, доходов граждан. Сегодня, как и договаривались, в комплексе обсудим ситуацию в авиации. Вместе с представителями бизнеса рассмотрим текущее состояние и задачи развития отечественных авиакомпаний, аэропортов, а также авиастроительных предприятий.
В такое "трудное время" народу нужна сильная рука, нужен ОТЕЦ нации, который постоянно общается с людьми, откровенничает, проявляет эмоции в отношении "врагов народа"! Тут же, к месту, что-то тявкают чиновницы про доплаты населению - УВОЛИТЬ К ЧЕРТЯМ! Фсб задержало несостоявшегося террориста - тоже плюс! Всё в стране работает, борется, сопереживает страданию народа... Всюду посыпались пяти-, десятитысячные поддержки молодым семьям. Как хорошо!
Ой, а еще важные новости - ведь премьер-министр и миньон-атташе президента тоже пострадали от коронавируса и теперь народ не одинок в своих страданиях. Вместе окрепнем в борьбе!