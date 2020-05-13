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Мертвым нашли испытателя боевых вертолетов в Подмосковье. Он скончался при странных обстоятельствах

19:55 13.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Тело мужчины с гематомами и ссадинами в области спины и головы 12 мая обнаружила его сестра. Криминалисты устанавливают обстоятельства смерти.

Мертвым нашли испытателя боевых вертолетов в Подмосковье. Он скончался при странных обстоятельствах
Криминалисты разбираются. Специалист по испытанию боевых вертолетов найден мертвым под Москвой

В Подмосковье при странных обстоятельствах скончался мужчина, работавший специалистом по испытанию боевых вертолетов.

В последнее время 36-летний Дмитрий Г. жил в квартире своих знакомых. Он переехал туда около года назад – на время пока в его квартире делался ремонт, передает РЕН-ТВ.

Тело мужчины с гематомами и ссадинами в области спины и головы 12 мая обнаружила его сестра.

Криминалисты устанавливают обстоятельства смерти Дмитрия Г. Разыскиваются свидетели произошедшего.

Дмитрий Г. работал в Московском вертолетном заводе имени М.Л. Миля. Это авиационное предприятие под руководством советского конструктора Михаила Миля разработало наиболее известные вертолеты марки «Ми», в том числе самый популярный вертолет в мировой истории Ми-8.

Сегодня завод – один из самых авторитетных мировых разработчиков вертолетной техники, чьи вертолеты эксплуатируются более чем в 100 странах.

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