Мертвым нашли испытателя боевых вертолетов в Подмосковье. Он скончался при странных обстоятельствах

Тело мужчины с гематомами и ссадинами в области спины и головы 12 мая обнаружила его сестра. Криминалисты устанавливают обстоятельства смерти.

Криминалисты разбираются. Специалист по испытанию боевых вертолетов найден мертвым под Москвой

В Подмосковье при странных обстоятельствах скончался мужчина, работавший специалистом по испытанию боевых вертолетов.

В последнее время 36-летний Дмитрий Г. жил в квартире своих знакомых. Он переехал туда около года назад – на время пока в его квартире делался ремонт, передает РЕН-ТВ.

Тело мужчины с гематомами и ссадинами в области спины и головы 12 мая обнаружила его сестра.

Криминалисты устанавливают обстоятельства смерти Дмитрия Г. Разыскиваются свидетели произошедшего.

Дмитрий Г. работал в Московском вертолетном заводе имени М.Л. Миля. Это авиационное предприятие под руководством советского конструктора Михаила Миля разработало наиболее известные вертолеты марки «Ми», в том числе самый популярный вертолет в мировой истории Ми-8.

Сегодня завод – один из самых авторитетных мировых разработчиков вертолетной техники, чьи вертолеты эксплуатируются более чем в 100 странах.