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Отменили экзамены-2020 для 9-классников из-за коронавируса в России. И в Бердске

20:01 13.05.2020 Фото: pixabay.com
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Обязательных экзаменов по русскому языку и математике, как и по предметам на выбор, у учеников 9-х классов не будет, заявили в Минпросвещения. Итоговые оценки поставят на основании годовых.

Отменили экзамены 2020 для 9 классников из за коронавируса в России. И в Бердске
Для девятиклассников в России отменят экзамены

Для девятиклассников в России отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки выставят на основании годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ 13 мая.

«Для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявлял, что министерство просвещения готово отменить ОГЭ в 2020 году в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

ОГЭ по предметам по выбору проводиться также не будет.

Минпросвещения РФ также решило перенести Единый государственный экзамен на более поздний срок. ЕГЭ планируется проводить только для тех, кто намерен поступать в вуз, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Накануне Госдума в первом чтении приняла «антикоронавирусный» законопроект, по которому правительство сможет в период пандемии приравнять результаты школьной промежуточной аттестации к результатам ЕГЭ.

Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах пройдут дистанционно.

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