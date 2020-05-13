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Нашли могилу старшины Ивана Лаюшина из Бердска через 78 лет после смерти поисковики в Вологодской области

20:16 13.05.2020 Фото: bbratstvo.com
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Красноармеец скончался в госпитале в апреле 1942 года и был похоронен на воинском кладбище Грязовец-1. Имя бердчанина Лаюшина Ивана Даниловича 1916 года рождения увековечат на мемориальной плите под Вологдой.

Нашли могилу старшины Ивана Лаюшина из Бердска через 78 лет после смерти поисковики в Вологодской области
Вологодские поисковики установили фамилию захороненного в Грязовце красноармейца

Поисковики Вологодского областного отделения «Боевого братства», взаимодействуя с Вологодской областной молодежной организацией «Вологодский поисковый отряд» проводят работу по установлению фамилий захороненных в братских могилах красноармейцев – участников Великой Отечественной войны и увековечиванию их памяти.

В результате архивной исследовательской работы установлено место захоронения старшины Лаюшина Ивана Даниловича 1916 г. р., уроженца Новосибирской обл., проживавшего с семьей до мобилизации по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, Старый участок, 130. Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в «Боевом братстве».

И.Д. Лаюшин службу проходил старшиной в 732-м стрелковом полку 235-й стрелковой дивизии 41-го стрелкового корпуса Ленинградского фронта, в связи с болезнью был эвакуирован из-под г. Луга, где в 732-м сп участвовал в боевых действиях, в эвакуационный госпиталь ЭГ 3734, дислоцированный в городе Грязовец Вологодской обл. (с 01.08.1941 по 01.10.1945 г.), в котором умер 17.04.1942 г. и был похоронен на воинском захоронении Грязовец-1, (Источник: ЭГ 3734. ЦАМО РФ: ф. 58, оп. 818883, д. 703, л. 25).

Воинское захоронение Грязовец-1 находится на гражданском кладбище в восточной части г. Грязовец Вологодской областипо автомобильной дороге Грязовец – Вохтога, на выезде из города справа. От автодороги в 160 м. Упоминается в архивных документах госпиталя как: «г. Грязовец городское кладбище, г. Грязовец». Координаты: 58° 52′ 44.4″ N 40° 15′ 59.7″ E.

На мемориальных плитах увековечены имена 196 захороненных. Всего установлены имена 226 воинов, похороненных на воинском захоронении, и теперь, благодаря деятельности вологодских поисковиков, в том числе и имя красноармейца Лаюшина Ивана Даниловича. В результате проделанной работы будут внесены изменения в паспорт воинского захоронения (паспорт учета). На основании уточненных данных появилась возможность увековечить имя Лаюшина И.Д. на мемориальной плите.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские поисковики из отряда «Кондор» уже 17 лет ведут раскопки на местах боев в Тверской области — ищут останки бойцов, павших в Великую Отечественную войну.

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