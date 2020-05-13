Под лечение пациентов с COVID-19 переоборудовали кардиологический диспансер в Новосибирске

Областной кардиологический диспансер готов работать в режиме инфекционного госпиталя

В кардиодиспансер будут направлять пациентов с сердечно-сосудистой патологией в сочетании с коронавирусной инфекцией. Уже оборудованы пропускные шлюзы, развернуто 130 коек, персонал прошел обучение. Принимать пациентов кардиодиспансер начнет 15 мая.

Сегодня в Новосибирской области для борьбы с коронавирусом задействовано несколько больниц. Начали работать с такими пациентами городская инфекционная №1 и детская больница №3. Затем в инфекционный госпиталь перепрофилировали больницу №11. На правом берегу пациентов с коронавирусом сегодня принимают больница №25, больница № 12, госпиталь ветеранов войн №2. Отделение для больных туберкулезом в сочетании с вирусной инфекцией развернуто в туберкулезной больнице. Принимать беременных с коронавирусом готовы роддома ЦКБ и областной больницы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранее под инфекционный госпиталь перепрофилировали больницу №12 из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом.