13.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Под лечение пациентов с COVID-19 переоборудовали кардиологический диспансер в Новосибирске

20:36 13.05.2020 Фото: Минздрав НСО
0

Уже оборудованы пропускные шлюзы, развернуто 130 коек, персонал прошел обучение. Принимать больных коронавирусом кардиодиспансер начнет 15 мая.

Под лечение пациентов с COVID 19 переоборудовали кардиологический диспансер в Новосибирске
Областной кардиологический диспансер готов работать в режиме инфекционного госпиталя
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Под лечение пациентов с COVID 19 переоборудовали кардиологический диспансер в Новосибирске

Под лечение пациентов с COVID-19 переоборудовали кардиологический диспансер в НовосибирскеНаводят порядок квартирах в самоизоляцию и захламляют площадки крупногабаритным мусором жители Бердска. Как быстро его должны вывозить?Ещё 1128 новостей

В кардиодиспансер будут направлять пациентов с сердечно-сосудистой патологией в сочетании с коронавирусной инфекцией. Уже оборудованы пропускные шлюзы, развернуто 130 коек, персонал прошел обучение. Принимать пациентов кардиодиспансер начнет 15 мая.

Сегодня в Новосибирской области для борьбы с коронавирусом задействовано несколько больниц. Начали работать с такими пациентами городская инфекционная №1 и детская больница №3. Затем в инфекционный госпиталь перепрофилировали больницу №11. На правом берегу пациентов с коронавирусом сегодня принимают больница №25, больница № 12, госпиталь ветеранов войн №2. Отделение для больных туберкулезом в сочетании с вирусной инфекцией развернуто в туберкулезной больнице. Принимать беременных с коронавирусом готовы роддома ЦКБ и областной больницы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранее под инфекционный госпиталь перепрофилировали больницу №12 из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом.

Под лечение пациентов с COVID 19 переоборудовали кардиологический диспансер в Новосибирске

Стационар перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не хватает мест в стационарах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отчим-изверг разорвал кишечник 8-летнему пасынку во время истязаний в Мурманской области
21:20 13-05-2020
Отчим-изверг разорвал кишечник 8-летнему пасынку во время истязаний в Мурманской области
Психбольной убил полковника из главка СКР Владислава Капустина. Убийцу суд отправил на принудительное лечение
21:11 13-05-2020
Психбольной убил полковника из главка СКР Владислава Капустина. Убийцу суд отправил на принудительное лечение
БердскКак будут выплачивать 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет от Путина в Новосибирской области и Бердске?
21:01 13-05-2020
Как будут выплачивать 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет от Путина в Новосибирской области и Бердске?
Под лечение пациентов с COVID-19 переоборудовали кардиологический диспансер в Новосибирске
20:36 13-05-2020
Под лечение пациентов с COVID-19 переоборудовали кардиологический диспансер в Новосибирске
Голосовать через Госуслуги и по почте разрешила Госдума. Приняли закон о дистанционных выборах в России
20:26 13-05-2020
Голосовать через Госуслуги и по почте разрешила Госдума. Приняли закон о дистанционных выборах в России
БердскНашли могилу старшины Ивана Лаюшина из Бердска через 78 лет после смерти поисковики в Вологодской области
20:16 13-05-2020
Нашли могилу старшины Ивана Лаюшина из Бердска через 78 лет после смерти поисковики в Вологодской области
Отменили экзамены-2020 для 9-классников из-за коронавируса в России. И в Бердске
20:01 13-05-2020
Отменили экзамены-2020 для 9-классников из-за коронавируса в России. И в Бердске
Мертвым нашли испытателя боевых вертолетов в Подмосковье. Он скончался при странных обстоятельствах
19:55 13-05-2020
Мертвым нашли испытателя боевых вертолетов в Подмосковье. Он скончался при странных обстоятельствах
Порка Путина: отчитал региональных чиновников за неисполнение его указов президент. "Пока несколько раз не сказал" 1
19:38 13-05-2020
Порка Путина: отчитал региональных чиновников за неисполнение его указов президент.
17-я жертва COVID-19: Скончался от коронавируса известный трубач Павел Бурков из НОВАТ в Новосибирске
19:30 13-05-2020
17-я жертва COVID-19: Скончался от коронавируса известный трубач Павел Бурков из НОВАТ в Новосибирске