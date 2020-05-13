Психбольной убил полковника из главка СКР Владислава Капустина. Убийцу суд отправил на принудительное лечение

В ходе проведенной стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что нападавший страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость. Близким погибшего коллеги оказали поддержку.

Полковник юстиции Владислав Капустин погиб при исполнении служебных обязанностей

Вынесено судебное решение по уголовному делу о причинении смерти сотруднику Следственного комитета, сообщила сегодня, 13 мая, официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения судебного решения по уголовному делу о нападении в октябре 2019 года на сотрудника центрального аппарата СК России полковника юстиции Владислава Капустина, в результате которого он погиб.

Следствием детально установлены обстоятельства нападения и причины, вызвавшие данные действия. Мужчина, напавший на Владислава Капустина, уличен в совершении общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенной стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что нападавший страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость.

С учетом указанных обстоятельств судом вынесено постановление о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера.

-Владислав Капустин проходил службу в управлении по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению СК России. Он никогда не дистанцировался от граждан, желающих попасть на личный прием в Следственный комитет, а напротив, был открыт, оказывая им помощь, вникая в проблемы, проявляя личную ответственность и понимая важность прямого общения. Это образец высокого профессионализма и преданного отношения к делу, который уже вошел в нашу историю как пример доблести и чести.

За время существования Следственного комитета, к сожалению, были и иные примеры, когда сотрудники ведомства отдали жизнь, исполняя профессиональный долг. И лучшая память о них — это высокие результаты ведомства в работе по противодействию преступности, повышение качества следствия, проявление принципиальности и решительности в служебных вопросах, требующих большой ответственности.

Их близкие не остаются без нашей поддержки, а память о них будет жить в сердцах будущих поколений офицеров! — заявила Петренко.