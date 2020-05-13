Отчим-изверг разорвал кишечник 8-летнему пасынку во время истязаний в Мурманской области

Мужчина избил первоклассника до потери сознания. Операция длилась семь часов, после чего ребенок впал в кому и почти неделю провел в реанимации. У ребенка выбиты зубы и сломаны ребра.

Мужчина месяцами истязал пасынка в Мурманской области

Суд в Мурманской области арестовал отчима, который регулярно истязал 8-летнего пасынка.

В конце марта мальчика доставили в больницу Мончегорска с многочисленными переломами, гематомами и разрывом кишечника. Операция длилась семь часов, после чего ребенок впал в кому и почти неделю провел в реанимации. До потери сознания первоклассника избил отчим.

Валентина Мишаричева, прабабушка мальчика: «У него весь кишечник был разорван, три зуба выбиты, восемь ребер уже застарелых, сломанных. Застарелая рука сломана, трещина на бедре, все коленки избиты, ребенок весь избит был».

Увидев однажды синяки на теле правнука, Валентина Мишаричева забила тревогу. Обращалась и в органы опеки, и в полицию, и в прокуратуру. Даже на собрании у исполняющего обязанности мэра выступила. Ее принимали чуть ли не за сумасшедшую и никто не хотел вмешиваться.

Никто и пальцем не пошевелил, пока мальчик не попал в реанимацию. Только тогда его мать Алёна Бревнова и ее супруг Константин Бревнов стали фигурантами уголовных дел. Мужчину арестовали, обвинив в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и истязании несовершеннолетнего. Мать мальчика обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Теперь она оправдывается, заявляя, что сама стала жертвой и не могла ничего сделать.

Алёна Бревнова: «Когда я ребенка при нем отстаивала, он поднимал руку на меня. Если я закрывала ребенка, он отшвыривал, либо ребенку больше доставалось, либо меня начинал бить».

Однако в СК считают, что мать бездействовала. Судя по характеру травм, Макария избивали постоянно. На протяжении всех восьми месяцев, что он жил с отчимом.

Знакомые помогли бабушке мальчика составить онлайн-петицию, из которой о тяжелой судьбе Макария узнали сотни людей, в том числе руководитель благотворительного фонда Татьяна Осадчая. Теперь они готовы взять над Макарием шефство и добиться наказания для сотрудников тех служб, кто игнорировал ситуацию, речь в первую очередь о специалистах органов опеки.

СК уже возбудил дело по статье «Халатность». Выяснилось, что семья Бревновых и на учете в инспекции по делам несовершеннолетних состояла, но мало кому было до этого дело.