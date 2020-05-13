Заразилась коронавирусом депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина

Она месяц в качестве волонтера развозила по больницам средства защиты, маски, антисептики для врачей, прилежно соблюдала масочный режим, «но вирус все-таки подцепила».

Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заразилась коронавирусом. Об этом она написала в Telegram.

«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — написала Пушкина.

Депутат переносит заболевание бессимптомно. По ее словам, по компьютерной томографии изменения в легких минимальны, температуры нет. «Если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею. Поэтому, надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй», — написала парламентарий.

Она также сообщила, что месяц в качестве волонтера развозила по больницам средства защиты, маски, антисептики для врачей, прилежно соблюдала масочный режим, «но вирус все-таки подцепила».

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что положительный тест на коронавирус сдали еще два депутата Госдумы, общее число заразившихся парламентариев достигло пяти. Это двое депутатов от КПРФ и трое — от «Единой России», передает ПГ.

Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавирус были госпитализированы депутаты Дмитрий Новиков и Светлана Максимова, а депутата Леонида Калашникова выписали.