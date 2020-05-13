В восторге от выплаты в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет россияне, показал опрос

Обращение Путниа 11 мая произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Большинство россиян (73%) считают, что президент стремится сделать всё возможное для разрешения ситуации с коронавирусом.

С последним обращением Путина к нации знакомы 70% опрошенных. Большинство инициатив получили поддержку общества

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о реакции россиян на выступление президента РФ Владимира Путина 11 мая.

О выступлении 11 мая президента России слышали 88% россиян. В том числе 70% следили за выступлением президента или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей.

Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением.

Меры, озвученные президентом, поддерживает большинство россиян.

Топ-5 мер по поддержке населения. Меру о введении разовых выплат в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка с трех до пятнадцати лет включительно поддерживают 95% россиян. Меру двукратного повышения минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан поддерживают 93% наших соотечественников, а введение выплаты в пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет в семье, выплачиваемую с апреля по июнь этого года, поддерживают 92%. По 91% россиян поддерживают меру субсидирования нуждающихся семей с детьми от трех до семи лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на три месяца (с апреля по июль).

Поддержку от 89% россиян получила мера по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. Также 80% поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней при сохранении санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия.

По 76% поддерживают возврат в полном объеме самозанятым подоходный налог, уплаченный в 2019 году, а также отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь. Увеличение числа тестов на коронавирус до 300 тыс. в сутки поддерживает 75% россиян.

Запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей поддерживают 72% россиян, а сохранение полномочий глав регионов, позволяющие им принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков, поддерживают 71%. Предоставление налогового вычета в размере МРОТ в отношении страховых взносов предпринимателям, чьи отрасли наиболее пострадали от коронавируса, поддерживают 70% россиян. А предоставление дополнительного капитала гос. структурам, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям или небольшим бизнесам, поддерживают 63% наших соотечественников.

Меры поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считают значимыми для населения 81% россиян. Также они значимы для бизнеса по мнению 66% наших соотечественников, не согласны с этим 17%. Большинство россиян (73%) считают, что президент стремится сделать всё возможное для разрешения ситуации с коронавирусом. Ситуация в стране находится под контролем президента, — считают 67% наших соотечественников.

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