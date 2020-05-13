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В восторге от выплаты в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет россияне, показал опрос

21:34 13.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Обращение Путниа 11 мая произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Большинство россиян (73%) считают, что президент стремится сделать всё возможное для разрешения ситуации с коронавирусом.

В восторге от выплаты в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет россияне, показал опрос
С последним обращением Путина к нации знакомы 70% опрошенных. Большинство инициатив получили поддержку общества
Сюжет: Все пособия Путина
В восторге от выплаты в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет россияне, показал опрос

В восторге от выплаты в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет россияне, показал опросКак будут выплачивать 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет от Путина в Новосибирской области и Бердске?Ещё 72 новостей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о реакции россиян на выступление президента РФ Владимира Путина 11 мая.

О выступлении 11 мая президента России слышали 88% россиян. В том числе 70% следили за выступлением президента или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей.

Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением.

Меры, озвученные президентом, поддерживает большинство россиян.

Топ-5 мер по поддержке населения. Меру о введении разовых выплат в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка с трех до пятнадцати лет включительно поддерживают 95% россиян. Меру двукратного повышения минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан поддерживают 93% наших соотечественников, а введение выплаты в пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет в семье, выплачиваемую с апреля по июнь этого года, поддерживают 92%. По 91% россиян поддерживают меру субсидирования нуждающихся семей с детьми от трех до семи лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на три месяца (с апреля по июль).

Поддержку от 89% россиян получила мера по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. Также 80% поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней при сохранении санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия.

По 76% поддерживают возврат в полном объеме самозанятым подоходный налог, уплаченный в 2019 году, а также отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь. Увеличение числа тестов на коронавирус до 300 тыс. в сутки поддерживает 75% россиян.

Запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей поддерживают 72% россиян, а сохранение полномочий глав регионов, позволяющие им принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков, поддерживают 71%. Предоставление налогового вычета в размере МРОТ в отношении страховых взносов предпринимателям, чьи отрасли наиболее пострадали от коронавируса, поддерживают 70% россиян. А предоставление дополнительного капитала гос. структурам, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям или небольшим бизнесам, поддерживают 63% наших соотечественников.

Меры поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считают значимыми для населения 81% россиян. Также они значимы для бизнеса по мнению 66% наших соотечественников, не согласны с этим 17%. Большинство россиян (73%) считают, что президент стремится сделать всё возможное для разрешения ситуации с коронавирусом. Ситуация в стране находится под контролем президента, — считают 67% наших соотечественников.

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От редакции

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Covid-19, 13 мая 2020 21:56
В поросячьем восторге, да. Тупо половина вопросов не касается большинства населения. Что за маразм!
Разовые выплаты несомненно повергли население в глубочайший восторг, ведь такого не было в истории путинской России очень давно.

Но, давайте немного о сравнении...

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ
…Зарплата медсестры — 10 000 $.
За каждого новорожденного выплачивается 70 000 $.
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь — 50 000 $.
Крупные налоги и поборы запрещены.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом — за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств — смертная казнь.
Квартирная плата — отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Продажа и употребление спиртного запрещены — «сухой закон».
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — беспроцентные.
Риэлторские услуги запрещены.
Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения — 65%.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 0,14 $
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И это в стране, ОКРУЖЕННОЙ ПУСТЫНЕЙ с редкими оазисами!

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В России же, с её бесчисленными богатствами, ныне расхищаемыми цеховыми олигархами, нашлось баблишка всего лишь на разовые выплаты, чтобы хоть как-то угомонить часть населения после драконовских мер в отношении него.
Аноним, 13 мая 2020 22:14
"Большинство россиян (73 считают, что президент стремится сделать всё возможное для разрешения ситуации с коронавирусом".
Неа, на самом деле он просто хочет, чтоб те реальные 13% не убежали от него в случае, если он сам не понял, что следующие выборы пройдут без него.
Аноним, 13 мая 2020 22:57
Мы в восторге от наглости власти

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