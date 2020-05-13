13.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Только два предмета ЕГЭ будут сдавать выпускники-2020

22:10 13.05.2020 Фото: pixabay.com
1

В связи с пандемией COVID-19 сроки Единого государственного экзамена в этом году скорректируют: перенесут с начала июня на более поздний срок — какой именно, пока не известно. Не планирующие поступать в вуз сдавать ЕГЭ не будут.

Только два предмета ЕГЭ будут сдавать выпускники 2020
Выпускники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ

Выпускники школ в 2020 году будут сдавать в рамках Единого госэкзамена только два предмета, которые необходимы им для поступления в высшее учебное заведение, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ», — сказал Глушко в эфире канала «Россия 24».

Он также отметил, что ЕГЭ пройдет по единому для всей страны расписанию.

Ранее в ведомстве сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 сроки Единого государственного экзамена в этом году скорректируют: перенесут с начала июня на более поздний срок — какой именно, пока не известно. При этом школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать ЕГЭ не придется: отметки в аттестат им выставят по итогам года.

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения разработали требования к проведению экзамена в условиях коронавируса, предполагающие рассадку экзаменуемых на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку рук.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ура?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Требования для ввоза праворульных машин ужесточат с 1 июля 2020 года в России. Какие будут правила?
23:00 13-05-2020
Требования для ввоза праворульных машин ужесточат с 1 июля 2020 года в России. Какие будут правила?
Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 11 по 20 мая 24
22:50 13-05-2020
Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 11 по 20 мая
БердскПоймали сбившего насмерть женщину на пересечении улиц Боровая и Рогачева и сбежавшего водителя 29 лет из Бердска. Он признался 7
22:39 13-05-2020
Поймали сбившего насмерть женщину на пересечении улиц Боровая и Рогачева и сбежавшего водителя 29 лет из Бердска. Он признался
Бердск"Ощущение, что пришла война": Живет с дочкой на 500 рублей в месяц безработная мать-одиночка в общежитии Бердска 11
22:38 13-05-2020
БердскГулять с детьми разрешили, а аттракционы в парке заработают? Хотят покатать детей в коронавирус жители Бердска 2
22:30 13-05-2020
Гулять с детьми разрешили, а аттракционы в парке заработают? Хотят покатать детей в коронавирус жители Бердска
БердскА может и привыкнем без касс РКЦ? Платят из дома по карте за коммуналку в пандемию коронавируса 40% жителей Бердска 1
22:30 13-05-2020
А может и привыкнем без касс РКЦ? Платят из дома по карте за коммуналку в пандемию коронавируса 40% жителей Бердска
БердскБоятся приходить в суд из-за коронавируса свидетели: Процесс о махинациях на 8,3 млн рублей с коллектором Егошина и Бекетова возобновили в Бердске 3
22:20 13-05-2020
Боятся приходить в суд из-за коронавируса свидетели: Процесс о махинациях на 8,3 млн рублей с коллектором Егошина и Бекетова возобновили в Бердске
БердскХлоркой не пахнет: два раза в неделю моют стены, поручни, лифты в пандемию коронавируса в Бердске 2
22:15 13-05-2020
Хлоркой не пахнет: два раза в неделю моют стены, поручни, лифты в пандемию коронавируса в Бердске
Только два предмета ЕГЭ будут сдавать выпускники-2020
22:10 13-05-2020
Только два предмета ЕГЭ будут сдавать выпускники-2020
Вылечилась от коронавируса в свой день рождения 100-летняя пациентка в Москве
21:51 13-05-2020
Вылечилась от коронавируса в свой день рождения 100-летняя пациентка в Москве