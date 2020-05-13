Только два предмета ЕГЭ будут сдавать выпускники-2020

В связи с пандемией COVID-19 сроки Единого государственного экзамена в этом году скорректируют: перенесут с начала июня на более поздний срок — какой именно, пока не известно. Не планирующие поступать в вуз сдавать ЕГЭ не будут.

Выпускники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ

Выпускники школ в 2020 году будут сдавать в рамках Единого госэкзамена только два предмета, которые необходимы им для поступления в высшее учебное заведение, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ», — сказал Глушко в эфире канала «Россия 24».

Он также отметил, что ЕГЭ пройдет по единому для всей страны расписанию.

Ранее в ведомстве сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 сроки Единого государственного экзамена в этом году скорректируют: перенесут с начала июня на более поздний срок — какой именно, пока не известно. При этом школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать ЕГЭ не придется: отметки в аттестат им выставят по итогам года.

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения разработали требования к проведению экзамена в условиях коронавируса, предполагающие рассадку экзаменуемых на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку рук.