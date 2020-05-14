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Поймали сбившего насмерть женщину на пересечении улиц Боровая и Рогачева и сбежавшего водителя 29 лет из Бердска. Он признался

15:39 14.05.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Мужчина утверждает, что он случайно сбил женщину, а потом испугался и уехал. Проводится доследственная проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Поймали сбившего насмерть женщину на пересечении улиц Боровая и Рогачева и сбежавшего водителя 29 лет из Бердска. Он признался
Нарушителя задержали

В ходе проведения комплекса розыскных мероприятий сотрудники полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области установили и задержали водителя, скрывшегося с места ДТП.

9 мая в Бердске около часа ночи на пересечении улиц Боровая и Рогачева неустановленный водитель совершил наезд на 51-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, а водитель с места ДТП скрылся.

В ходе розыскных мероприятий, продолжавшихся все выходные дни, полицейские тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения, установили и опросили свидетелей происшествия, определили марку автомобиля, который мог участвовать в ДТП. В результате водитель, совершивший ДТП, был установлен и задержан, при этом на его автомобиле были обнаружены повреждения, характерные для ДТП.

Водитель — 29-летний житель г. Бердска – дал признательные показания, рассказав, что накануне происшествия у себя в гараже ремонтировал свой автомобиль «Лада Калина», после чего выехал на дорогу, где, не успев затормозить, сбил внезапно появившуюся на проезжее части женщину, после чего, испугавшись, продолжил движение и поставил автомобиль в гараж. В полицию о происшествии водитель не сообщил и скорую помощь не вызывал.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия и оставления водителем места ДТП проводится доследственная проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Поймали сбившего насмерть женщину на пересечении улиц Боровая и Рогачева и сбежавшего водителя 29 лет из Бердска. Он признался

Поймали сбившего насмерть женщину на пересечении улиц Боровая и Рогачева и сбежавшего водителя 29 лет из Бердска. Он признался

Поймали сбившего насмерть женщину на пересечении улиц Боровая и Рогачева и сбежавшего водителя 29 лет из Бердска. Он признался

Источник: 54.мвд.рф

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От редакции

Как накажут?

Ольга, 13 мая 2020 16:45
Сам себе яму вырыл.
Cмотрящий, 13 мая 2020 17:38
5 лет поселения дадут, потом по УДО через 2-3 года выйдет. Проходили это, и компенсацию не будет выплачивать потому что официально не работает, а потом еще и не будет. Приставы как обычно не найдут где он проживает - или дадут отписку - по месту прописки ответчик не находится, не имеем возможность взыскать. Всё это было в моей жизни. Человека нет, а ответа за содеяное кем-то ждать всю жизнь. К сожалению.
Raven, 13 мая 2020 17:41
А Боровая с Рогачева разве пересекаются?
Аноним, 13 мая 2020 19:05
Да. Данный вид перекрёстков называется "т-образный".
Ребитва Сергей, 13 мая 2020 19:45
Молодцы! Доблестные полицейские! Но кто ищет машину, которая скрылась с места дтп!? Данный факт произошел 12 апреля 2020г. Я установил что за автомобиль (уаз бортовой с Вишневой кабиной) я собрал все возможные записи с камер и отвез на нимеровича в Новосибирс. И как вы думаете, мне никто не позвонил до сих пор! Разве сложно найти головастика с вишневой кабиной!? Тут нашли, а в иоём случае полный ноль... Позор следокам и руководителям!
житель, 13 мая 2020 21:36
В этом случае думаю помогли свидетели,на этом перекрёстке камер нет. Судьба. Но законы настолько лояльные к убийцам а он таковым и является, хотя будем считать не преднамеренное ,что он молодой и не заметит (2-3 года). Вот вопрос к депутатам ГД ,которые принимают законы "а если б задавленная женщина была вашей матерью ,вы бы также были удовлетворены решением суда?" Лично у меня задавили мать и подонок следак майор Зорин (отбывает срок) взял взятку и даже не открыл уголовное дело.И прокуратура как "под копирку" отписалась,тоже наводит на нехорошие мысли.
Аноним, 13 мая 2020 23:49
Так то Тойота Камри чёрного цвета разыскивали. По крайней мере так писали.
Аноним, 14 мая 2020 09:13
Как можно перепутать тойоту камри с ладой калиной? Они далеко не близнецы. И что стало с тойотой камри ехавшей со стороны Академа с выбитым лобовым стеклом и пойманной на скорости 140 км в час в Новосибирске?
Аноним, 14 мая 2020 08:17
переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.Надо ходить по пешеходному переходу .А властям местным сделать освещение на пешеходных тротуарах.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/05/13/555207-pojmali-sbivshego-nasmert-zhenshhinu-na-peresechenii-ulic-borovaya-i-rogacheva-i-sbezhavshego-voditelya-29-let-iz-berdska-on-priznalsya
Александр, 14 мая 2020 08:47
Пьянь наверняка
Аноним, 14 мая 2020 10:39
Прочитала ВКонтакте, что мужчина, который был с этой женщиной, перешёл дорогу. Почему она с ним не перешла? Почему переходила не по пешеходном переходу ещё и посреди ночи? Скорее всего тоже под градуса и были, отметили 9мая...Водителя не оправдываю, но надо и пешехода мозги включать!
Аноним, 14 мая 2020 11:27
Дед мой парнишку 7-и летнего сбил (правда только синяки) давно уже. Стоит мамаша пацана на одной стороне дороги и зовет сына, машет рукой, а перехода нет, обычная дорога!
Сынок то кинется перебегать, то назад бежит! Слава Богу дед скорость сбросил, а то бы насмерть... Пешеходы, они тоже, часто такие френделя отчебучивают, аж диву даёшься!
Аноним, 14 мая 2020 12:07
Да уж... искали камрюху, а нашли ВАЗюху... зачем видео то выкладывать... да и вопросы тупые опер задаёт... сразу ясно, что с дтп дел раньше не имел.

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