Поймали сбившего насмерть женщину на пересечении улиц Боровая и Рогачева и сбежавшего водителя 29 лет из Бердска. Он признался

Мужчина утверждает, что он случайно сбил женщину, а потом испугался и уехал. Проводится доследственная проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Нарушителя задержали

В ходе проведения комплекса розыскных мероприятий сотрудники полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области установили и задержали водителя, скрывшегося с места ДТП.

9 мая в Бердске около часа ночи на пересечении улиц Боровая и Рогачева неустановленный водитель совершил наезд на 51-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, а водитель с места ДТП скрылся.

В ходе розыскных мероприятий, продолжавшихся все выходные дни, полицейские тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения, установили и опросили свидетелей происшествия, определили марку автомобиля, который мог участвовать в ДТП. В результате водитель, совершивший ДТП, был установлен и задержан, при этом на его автомобиле были обнаружены повреждения, характерные для ДТП.

Водитель — 29-летний житель г. Бердска – дал признательные показания, рассказав, что накануне происшествия у себя в гараже ремонтировал свой автомобиль «Лада Калина», после чего выехал на дорогу, где, не успев затормозить, сбил внезапно появившуюся на проезжее части женщину, после чего, испугавшись, продолжил движение и поставил автомобиль в гараж. В полицию о происшествии водитель не сообщил и скорую помощь не вызывал.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия и оставления водителем места ДТП проводится доследственная проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.





Источник: 54.мвд.рф