Бердские юристы запустили процедуру банкротства на дому

Большинство вопросов, связанных с консультированием и оплатой, можно решить дистанционно, но для подписания документов требуется личное присутствие клиента. ООО ФПК «Альтернатива» решило эту проблему, организовав выезд юриста на домашний адрес клиента.

«В «Альтернативе» предложили такую возможность — конечно, я сразу согласилась! Юрист компании проводила консультацию по телефону, затем другой сотрудник приезжал за кредитными документами и буквально на следующий день он приехал повторно, и мы всё подписали. Мне постоянно по телефону помогают советом, подсказывают. Сотрудники всегда доступны, легко дозваниваюсь. Оказалось, что можно запустить процесс моего банкротства, не дожидаясь окончания карантина, а самое главное, это несложно и даже интересно», — поделилась своими впечатлениями Ольга Юрьевна П.

«Наша задача — сделать всё возможное, чтобы люди могли решить свои проблемы с долгами даже в сложившихся обстоятельствах. Тем более что после снижения или потери дохода выход из кредитной кабалы для многих стал ещё актуальнее. По этой причине мы увидели повышенный интерес пользователей интернета к процедуре банкротства. Под этот запрос мы сформировали схему дистанционной работы.

Заявку на бесплатную юридическую консультацию можно оставить на нашем сайте. А для передачи документов на экономико-правовую экспертизу и подписания договора наши сотрудники могут выехать в любую точку области. При этом безопасность и здоровье клиентов для нас на первом месте. Сотрудники, которые выезжают домой к клиентам, обеспечены средствами индивидуальной защиты и должным образом проинструктированы», — прокомментировал Антон Канунников, директор ООО ФПК «Альтернатива».

Помимо заявки на консультацию по банкротству клиенты компании могут дистанционно обсудить возможность получения и все подводные камни кредитных каникул. Это ещё одна услуга, спрос на которую резко вырос в последнее время. Консультации по кредитным каникулам юристы компании проводят дистанционно по телефону, Skype или WhatsApp .